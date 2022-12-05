«Изоляция — худший выход». Макрон заявил, что готов поддерживать диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что с российским коллегой Владимиром Путиным нужно поддерживать прямой контакт. Об этом французский лидер 4 декабря рассказал телеканалу CBS.



«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, поскольку считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить прямой канал. Изоляция — это худший выход, особенно для такого лидера, как он», — заявил Макрон.

Макрон уже делал подобные заявления и действительно не раз звонил Путину. Более того, Макрон просил папу римского позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.