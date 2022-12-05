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    «Изоляция — худший выход». Макрон заявил, что готов поддерживать диалог с Путиным

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    3 комментария

    Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что с российским коллегой Владимиром Путиным нужно поддерживать прямой контакт. Об этом французский лидер 4 декабря рассказал телеканалу CBS.

    «Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, поскольку считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить прямой канал. Изоляция — это худший выход, особенно для такого лидера, как он», — заявил Макрон.

    Макрон уже делал подобные заявления и действительно не раз звонил Путину. Более того, Макрон просил папу римского позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.

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    Комментарии 3

    Alkaline05 Дек 2022 в 12:21
    Позвонил бы уж ему Путин - поддержал бы, сказал, что Францию особо не будут изолировать...
    +0−3
    IvanSt05 Дек 2022 в 12:02
    Кажется, что у этих двоих все-так что-то личное.
    +4−0
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