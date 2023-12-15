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    Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Алексей Навальный*

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который десять дней не появлялся на заседаниях суда, отправили из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение в другом регионе. Об этом 15 декабря пишет РБК со ссылкой на справку ФСИН, зачитанную во время суда.

    Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в исправительной колонии № 6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. С 6 декабря к нему не могли попасть адвокаты, также заключенный не появлялся на заседании суда по видеосвязи. Соратники Алексея Навального сообщали, что в колонии с 7 декабря не могут починить электричество, писал Forbes. Только 11 числа юристам Навального рассказали, что он больше не числится в этой колонии. Нет арестанта и в ИК № 7 в том же регионе.

    * Внесен в список террористов и экстремистов.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше», он должен был освободиться из колонии в октябре 2023 года.

    Однако ему вменили еще две статьи. Первая — это статья 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, Навального обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги фигуранту. В итоге е    му назначили 9 лет строгого режима.

    В октябре 2022 года Навальный стал проходить по делу о пропаганде терроризма, призывах к экстремизму и финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Летом 2023 году обвинение запросило 20 лет особого режима. В августе суд приговорил его 19 годам.

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    Алексей Навальный
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