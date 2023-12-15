Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Алексей Навальный*

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше», он должен был освободиться из колонии в октябре 2023 года.



Однако ему вменили еще две статьи. Первая — это статья 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, Навального обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги фигуранту. В итоге ему назначили 9 лет строгого режима.



В октябре 2022 года Навальный стал проходить по делу о пропаганде терроризма, призывах к экстремизму и финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Летом 2023 году обвинение запросило 20 лет особого режима. В августе суд приговорил его 19 годам.



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