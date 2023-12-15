Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Алексей Навальный*

Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который десять дней не появлялся на заседаниях суда, отправили из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение в другом регионе. Об этом 15 декабря пишет РБК со ссылкой на справку ФСИН, зачитанную во время суда.
Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в исправительной колонии № 6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. С 6 декабря к нему не могли попасть адвокаты, также заключенный не появлялся на заседании суда по видеосвязи. Соратники Алексея Навального сообщали, что в колонии с 7 декабря не могут починить электричество, писал Forbes. Только 11 числа юристам Навального рассказали, что он больше не числится в этой колонии. Нет арестанта и в ИК № 7 в том же регионе.
* Внесен в список террористов и экстремистов.