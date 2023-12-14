Путин сказал, кто мог взорвать «Северные потоки»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны американцы. Об этом он сказал 14 декабря в ходе подведения итогов года.



По словам главы государства, «не мы взорвали» газопроводы. Скорее всего, это сделали американцы или кто-то с их подачи, предположил Путин.



Отметил он и то, что Германия не открывает одну уцелевшую трубу «Северного потока — 2», но президент считает, что этим Берлин делает хуже только себе. «Не хочет — не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности: стекольная, химическая, металлургическая страдает. А соответственно и все, что с этим связано, реальные проблемы», — добавил российский лидер.

