Путин сказал, кто мог взорвать «Северные потоки»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны американцы. Об этом он сказал 14 декабря в ходе подведения итогов года.
По словам главы государства, «не мы взорвали» газопроводы. Скорее всего, это сделали американцы или кто-то с их подачи, предположил Путин.
Отметил он и то, что Германия не открывает одну уцелевшую трубу «Северного потока — 2», но президент считает, что этим Берлин делает хуже только себе. «Не хочет — не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности: стекольная, химическая, металлургическая страдает. А соответственно и все, что с этим связано, реальные проблемы», — добавил российский лидер.
Напомним, газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.
The Washington Post опубликовала данные расследования, согласно которому в США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов, то есть в начале июня 2022 года. Подробности плана якобы были переданы американцам коллегами из одной из европейских разведок.
Версия об ответственности украинцев за подрывы в зарубежных СМИ звучала многократно. Так, 1 июня немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило об обысках по делу о взрывах на российских газопроводах. Во Франкфурте-на-Одере следователи пришли к женщине, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках».
Süddeutsche Zeitung связывала отца ребенка с Вооруженными силами Украины. У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов.
В ноябре 2023 года WSJ написали, что украинский полковник Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков».