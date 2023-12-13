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    В Москве клиенты "Аэрофлота" требуют компенсацию за последствия технического сбоя

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    Более 50 пассажиров подали в Пресненский районный суд Москвы иск на компанию «Аэрофлот», сообщают 13 декабря «Ведомости».

    Люди хотят получить компенсацию за аннулирование билетов на рейс в Пхукет. Они требуют вернуть около 7,5 млн рублей — разницу между актуальными ценами на перелет и ошибочно загруженными в систему.

    Как пишет газета, 19 октября компания разместила билеты по цене 6500 руб. и 20 000 руб. (за рейс туда–обратно). Позже «Аэрофлот» заявил о технической ошибке и аннулировал все купленные по этой цене билеты.

    Авиакомпания вернула всем пассажирам деньги. Но люди считают, что «Аэрофлот» не имел права отказываться от изначальной сделки по оплате. Пассажиры подали коллективный иск, опираясь на закон «О защите прав потребителей» о возможности потребителя требовать разницу с товара или услуги ненадлежащего качества.

    По данным «Ведомостей», в «Аэрофлоте» изначально не готовы были признать требования пассажиров, но к 13 декабря позиция компании изменилась.

    Напомним, из-за технических сбоев проблемы у компании возникают не впервые. В конце сентября «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о трудностях при онлайн-регистрации в аэропортах из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo.

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