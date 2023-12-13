В Москве клиенты "Аэрофлота" требуют компенсацию за последствия технического сбоя

Более 50 пассажиров подали в Пресненский районный суд Москвы иск на компанию «Аэрофлот», сообщают 13 декабря «Ведомости».



Люди хотят получить компенсацию за аннулирование билетов на рейс в Пхукет. Они требуют вернуть около 7,5 млн рублей — разницу между актуальными ценами на перелет и ошибочно загруженными в систему.



Как пишет газета, 19 октября компания разместила билеты по цене 6500 руб. и 20 000 руб. (за рейс туда–обратно). Позже «Аэрофлот» заявил о технической ошибке и аннулировал все купленные по этой цене билеты.

