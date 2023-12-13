Сотрудник ФСБ рассказал, как после взрыва искали Трепову*

В суде 13 декабря выступил сотрудник ФСБ. Он занимался поисками подозреваемой Дарьи Треповой* и дважды говорил с Касинцевым. Из оглашенных показаний оперативников МВД стало ясно, как именно ее нашли.
Допрошенный в суде свидетель пояснил, что после установления личности подозреваемой в ФСБ занялись ее маршрутами. Выяснилось, что в Петербург она приехала в ночь с 30 на 31 марта и что на 2 апреля у нее куплен билет в Бухару.
Пока одна опергруппа в Пулково проверяла самолет, другая беседовала с подругой Треповой Юлией в Ленобласти — ранее она также дала показания в суде. Юлия сообщила, где именно на Васильевском острове они ночевали, квартиру тоже поехали проверять.
Затем поступила информация, что Трепова* была на проспекте Стачек, где купила новый телефон и уехала оттуда на такси до Парнаса. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что девушка вышла у дома 8 по улице Федора Абрамова, направилась в 5-ю парадную и вышла из лифта на 21-м этаже.
Оперативники примерно в шесть утра начали проверять квартиры. Сотрудник ФСБ дважды беседовал с Касинцевым, оперативник из уголовного розыска полицейского главка тоже дважды. Все четыре раза Дмитрий сообщал, что он дома один. Чемодана, с которым приехала Трепова*, в коридоре видно не было, так же как женской одежды и обуви. Касинцев даже предложил одному из проверяющих пройти в квартиру, но так как никаких подозрений молодой человек не вызвал, сотрудники не стали тратить на него время.
Примерно в 10:30 другой оперативник с коллегой проверял квартиры на 8-м этаже. Один из них пошел в машину за блокнотом для записей и в холле первого этажа встретил Касинцева. Молодой человек сказал, что его квартиру уже проверяли и он дома один, а вниз с рюкзаком спустился якобы встретить курьера. Объяснения Касинцева показались оперативнику подозрительными, и он велел Дмитрию вместе с ним возвращаться в квартиру. Оказалось, что Трепова* пряталась в шкафу. Она сразу подтвердила, что была тем человеком, который принёс в бар статуэтку.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.