Сотрудник ФСБ рассказал, как после взрыва искали Трепову*

В суде 13 декабря выступил сотрудник ФСБ. Он занимался поисками подозреваемой Дарьи Треповой* и дважды говорил с Касинцевым. Из оглашенных показаний оперативников МВД стало ясно, как именно ее нашли.

Допрошенный в суде свидетель пояснил, что после установления личности подозреваемой в ФСБ занялись ее маршрутами. Выяснилось, что в Петербург она приехала в ночь с 30 на 31 марта и что на 2 апреля у нее куплен билет в Бухару.

Пока одна опергруппа в Пулково проверяла самолет, другая беседовала с подругой Треповой Юлией в Ленобласти — ранее она также дала показания в суде. Юлия сообщила, где именно на Васильевском острове они ночевали, квартиру тоже поехали проверять.