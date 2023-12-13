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    Сотрудник ФСБ рассказал, как после взрыва искали Трепову*

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    В суде 13 декабря выступил сотрудник ФСБ. Он занимался поисками подозреваемой Дарьи Треповой* и дважды говорил с Касинцевым. Из оглашенных показаний оперативников МВД стало ясно, как именно ее нашли.

    Допрошенный в суде свидетель пояснил, что после установления личности подозреваемой в ФСБ занялись ее маршрутами. Выяснилось, что в Петербург она приехала в ночь с 30 на 31 марта и что на 2 апреля у нее куплен билет в Бухару.

    Пока одна опергруппа в Пулково проверяла самолет, другая беседовала с подругой Треповой Юлией в Ленобласти — ранее она также дала показания в суде. Юлия сообщила, где именно на Васильевском острове они ночевали, квартиру тоже поехали проверять.

    Затем поступила информация, что Трепова* была на проспекте Стачек, где купила новый телефон и уехала оттуда на такси до Парнаса. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что девушка вышла у дома 8 по улице Федора Абрамова, направилась в 5-ю парадную и вышла из лифта на 21-м этаже.

    Оперативники примерно в шесть утра начали проверять квартиры. Сотрудник ФСБ дважды беседовал с Касинцевым, оперативник из уголовного розыска полицейского главка тоже дважды. Все четыре раза Дмитрий сообщал, что он дома один. Чемодана, с которым приехала Трепова*, в коридоре видно не было, так же как женской одежды и обуви. Касинцев даже предложил одному из проверяющих пройти в квартиру, но так как никаких подозрений молодой человек не вызвал, сотрудники не стали тратить на него время.

    Примерно в 10:30 другой оперативник с коллегой проверял квартиры на 8-м этаже. Один из них пошел в машину за блокнотом для записей и в холле первого этажа встретил Касинцева. Молодой человек сказал, что его квартиру уже проверяли и он дома один, а вниз с рюкзаком спустился якобы встретить курьера. Объяснения Касинцева показались оперативнику подозрительными, и он велел Дмитрию вместе с ним возвращаться в квартиру. Оказалось, что Трепова* пряталась в шкафу. Она сразу подтвердила, что была тем человеком, который принёс в бар статуэтку.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю* не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    Трепова* утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения. Накануне взрыва она сообщила об этом своей подруге. Подсудимая после передачи статуэтки собиралась уезжать в Киев и заниматься там оппозиционной журналистикой, в украинской столице ее ждал знакомый по Интернету журналист.

    За время подготовки к передаче бюста Трепова* дважды приходила на встречи с Татарским — в Москве и Омске. В день взрыва она сперва сходила на укладку и в процессе по телефону сказала кому-то, что все успеет и за «проект» можно не переживать.

    После взрыва Трепова* зашла в салон красоты и попросила подзарядить ее телефон. Затем на такси уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Подруге Трепова* писала, что ее подставили и она не знает, что делать.

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