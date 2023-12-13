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    «Лучше бы я умерла там». Подруга Треповой* в суде по делу о теракте рассказала о сообщении после взрыва

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    В суде по делу о теракте в кафе на Университетской набережной 13 декабря допросили подругу подсудимой Дарьи Треповой* Юлию Жавреву. Девушки ночевали вместе в ночь перед взрывом.

    По словам девушки, с подсудимой они дружат со старших классов школы. О Треповой она отзывается как о хорошем и добром человеке. Свидетельнице известно, что после отъезда в Москву Трепова занималась журналистской деятельностью, но конкретики она не знала — вопросы на эту тему иссякли после обещания Дарьи «потом расскажу». Также Юлия знала о планах Дарьи уехать из страны. Куда именно, Трепова долго ей не говорила, но в итоге сообщила, что собирается в Киев.

    За день до взрыва Юлия приехала к подруге на съемную квартиру на Васильевском острове, осталась ночевать. Квартира была трехкомнатная, в ней было много гипсовых голов. «Напоминала квартиру художника», — сообщила девушка. Трепова объяснила ей, что в комнатах можно курить и трогать что угодно, кроме одного бюста, который она собиралась дарить Владлену Татарскому. Из протокола допроса известно, что Юлия спросила Дарью, не боится ли она, что в статуэтке бомба. «Это дурацкие шпионские игры, тут нет ничего страшного», — ответила Трепова.

    Они поболтали о девичьем и тепло расстались на следующее утро. Юлия помнит, что Дарья после мероприятия вечером 2 апреля собиралась уезжать в Киев.

    О взрыве она узнала из новостей, увидела фото подруги и была в шоке и ужасе. Она создала с Дарьей секретный чат в Телеграме, но не смогла в него ничего написать: было страшно. Но Трепова написала сама. Сказала, что «это какой-то кошмар, меня подставили, я не знаю что делать. Лучше бы я умерла там». Ответить на это Юлия ничего не смогла, так как тоже не знала, что делать.

    Днем ранее в процессе допросили друзей Касинцева (в его квартире задержали Трепову), с которыми он беседовал ночью после теракта. Молодые люди рассказали, что Дмитрий добрый и отзывчивый человек и они тоже бы не отказали другу в лице мужа Треповой в просьбе пустить кого-то ненадолго к себе в дом.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    После взрыва Трепова уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец — на Парнас, к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Трепова не признает вину и утверждает, что ничего о взрывчатке не знала. Статуэтку ей было велено передать Татарскому как устройство слежения.

    Ранее в процессе высказались все пожелавшие присутствовать лично потерпевшие. Вдове погибшего Владлена Татарского Дарья Трепова сказала, что ей «очень жаль».

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