«Лучше бы я умерла там». Подруга Треповой* в суде по делу о теракте рассказала о сообщении после взрыва

В суде по делу о теракте в кафе на Университетской набережной 13 декабря допросили подругу подсудимой Дарьи Треповой* Юлию Жавреву. Девушки ночевали вместе в ночь перед взрывом.

По словам девушки, с подсудимой они дружат со старших классов школы. О Треповой она отзывается как о хорошем и добром человеке. Свидетельнице известно, что после отъезда в Москву Трепова занималась журналистской деятельностью, но конкретики она не знала — вопросы на эту тему иссякли после обещания Дарьи «потом расскажу». Также Юлия знала о планах Дарьи уехать из страны. Куда именно, Трепова долго ей не говорила, но в итоге сообщила, что собирается в Киев.



За день до взрыва Юлия приехала к подруге на съемную квартиру на Васильевском острове, осталась ночевать. Квартира была трехкомнатная, в ней было много гипсовых голов. «Напоминала квартиру художника», — сообщила девушка. Трепова объяснила ей, что в комнатах можно курить и трогать что угодно, кроме одного бюста, который она собиралась дарить Владлену Татарскому. Из протокола допроса известно, что Юлия спросила Дарью, не боится ли она, что в статуэтке бомба. «Это дурацкие шпионские игры, тут нет ничего страшного», — ответила Трепова.



Они поболтали о девичьем и тепло расстались на следующее утро. Юлия помнит, что Дарья после мероприятия вечером 2 апреля собиралась уезжать в Киев.



О взрыве она узнала из новостей, увидела фото подруги и была в шоке и ужасе. Она создала с Дарьей секретный чат в Телеграме, но не смогла в него ничего написать: было страшно. Но Трепова написала сама. Сказала, что «это какой-то кошмар, меня подставили, я не знаю что делать. Лучше бы я умерла там». Ответить на это Юлия ничего не смогла, так как тоже не знала, что делать.

