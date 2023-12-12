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    Девушка с точкой на лбу. Сотрудник салона связи рассказал, как Трепова* покупала телефон после теракта

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    По делу о теракте на Университетской набережной в Петербурге начали слушать свидетелей. Первым выслушали сотрудника салона сотовой связи, который продал подсудимой телефон с сим-картой вечером 2 апреля после взрыва.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», 12 декабря показания дал сотрудник салона МТС в Кировском универмаге на Стачек. Он сообщил суду, что это был обычный рабочий день, и девушка, в которой он позже опознал Трепову*, тоже была вполне обыкновенным покупателем. Но он обратил внимание на три вещи. Во-первых, у нее была точка на лбу, что-то вроде шрама, во-вторых, она была с небольшим чемоданом и сообщила, что куда-то уезжает. И третье: после оформления сим-карты полагается клиентов фотографировать, от чего Трепова отклонилась и попыталась закрыть лицо.

    Трепова объяснила, что ее айфон не держит заряд и ей нужен новый аппарат. Свидетель продал ей китайский смартфон примерно за 10 тысяч рублей, к нему в подарок шла сим-карта. Сотрудник МТС сообщил в суде, что от симки можно было отказаться, но под протокол он говорил обратное. Также на предварительном следствии свидетель сообщал, что Трепова нервничала, торопилась и все время что-то делала в своем телефоне — в суде он рассказал, что ничего подобного за ней не было замечено.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    После взрыва Трепова уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец — на Парнас, к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Трепова не признает вину и утверждает, что ничего о взрывчатке не знала. Статуэтку ей было велено передать Татарскому как устройство слежения.

    Ранее в процессе высказались все пожелавшие присутствовать лично потерпевшие. Вдове погибшего Владлена Татарского Дарья Трепова сказала, что ей «очень жаль».

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