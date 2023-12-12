Девушка с точкой на лбу. Сотрудник салона связи рассказал, как Трепова* покупала телефон после теракта

По делу о теракте на Университетской набережной в Петербурге начали слушать свидетелей. Первым выслушали сотрудника салона сотовой связи, который продал подсудимой телефон с сим-картой вечером 2 апреля после взрыва.



Как передает корреспондент «Фонтанки», 12 декабря показания дал сотрудник салона МТС в Кировском универмаге на Стачек. Он сообщил суду, что это был обычный рабочий день, и девушка, в которой он позже опознал Трепову*, тоже была вполне обыкновенным покупателем. Но он обратил внимание на три вещи. Во-первых, у нее была точка на лбу, что-то вроде шрама, во-вторых, она была с небольшим чемоданом и сообщила, что куда-то уезжает. И третье: после оформления сим-карты полагается клиентов фотографировать, от чего Трепова отклонилась и попыталась закрыть лицо.