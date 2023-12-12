Спикер Джонсон назвал необходимое условие для разблокирования военной помощи Украине после встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что у него «была хорошая встреча» с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее американский политик рассказал об условии, которое необходимо для одобрения помощи Украине. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает New York Times.

По данным СМИ, Джонсон раскритиковал Белый дом, что тот не смог сформулировать четкую стратегию для Украины. Именно это для республиканцев, по его словам, является необходимым условием для разблокирования военной помощи Украине.

