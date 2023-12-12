Спикер Джонсон назвал необходимое условие для разблокирования военной помощи Украине после встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что у него «была хорошая встреча» с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее американский политик рассказал об условии, которое необходимо для одобрения помощи Украине. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает New York Times.
По данным СМИ, Джонсон раскритиковал Белый дом, что тот не смог сформулировать четкую стратегию для Украины. Именно это для республиканцев, по его словам, является необходимым условием для разблокирования военной помощи Украине.
«Их ответы было недостаточными <…> [запрашивал подробности] снова и снова, буквально через 24 часа после того, как мне как спикеру Палаты представителей вручили молоток», — ответил он журналистом.
Издание пишет со ссылкой на выступление Джонсона, что республиканцы в Конгрессе обуславливают любую помощь Украине с изменениями на границе США и Мексики. «Граница — это абсолютная катастрофа. И это из-за политики Белого дома и этой администрации», — сказал спикер Палаты представителей.
Во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Запрос Белого дома на 60 млрд долларов блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.