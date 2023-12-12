Зорькин: Конституционный суд не находится «под пятой Кремля»

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин высказался о том, что судебная инстанция якобы «находится под пятой Кремля и президента». Об этом он во вторник, 12 декабря, рассказал на встрече с главой государства Владимиром Путиным, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля и президента», — сказал Зорькин.



По словам председателя Конституционного суда, никто не говорит судьям КС РФ «как разрешить дело». Он сослался на полномочного представителя президента в Конституционном суде Александра Коновалова. «Было бы грех говорить, что Александр Владимирович приходил бы в кабинет к кому-то из судей и нам говорил, как разрешить дело. <…> Сам он критично выступает, ну сбалансированно, конечно. <…> Никогда мы не слышали того, как нам разрешить дело», — поделился Зорькин с президентом России.

