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    Зорькин: Конституционный суд не находится «под пятой Кремля»

    2020
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    Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин высказался о том, что судебная инстанция якобы «находится под пятой Кремля и президента». Об этом он во вторник, 12 декабря, рассказал на встрече с главой государства Владимиром Путиным, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля и президента», — сказал Зорькин.

    По словам председателя Конституционного суда, никто не говорит судьям КС РФ «как разрешить дело». Он сослался на полномочного представителя президента в Конституционном суде Александра Коновалова. «Было бы грех говорить, что Александр Владимирович приходил бы в кабинет к кому-то из судей и нам говорил, как разрешить дело. <…> Сам он критично выступает, ну сбалансированно, конечно. <…> Никогда мы не слышали того, как нам разрешить дело», — поделился Зорькин с президентом России.

    На встрече с судьями Конституционного суда Владимир Путин рассказал, что обновленная Конституция работает, стабилизирует государство и помогает людям.

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    Конституционный судВалерий ЗорькинВладимир Путин
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