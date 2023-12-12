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    Путин: Конституция работает, живет и помогает людям

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    Обновленная Конституция России работает, стабилизирует государство и помогает людям. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с судьями Конституционного суда, передает ТАСС.

    Глава государства напомнил, что пару лет назад были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы из-за быстро меняющейся ситуации «внутри страны и вокруг нее». Поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение традиционных ценностей и историческую преемственность поколений, добавил президент РФ.

    «Основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — сказал Путин в ходе встречи.

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