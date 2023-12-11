«Ведомости»: в ОСК решили сменить гендиректора «Адмиралтейских верфей»

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) решили сменить гендиректора «Адмиралтейских верфей», пишет 11 декабря газета «Ведомости». Издание ссылается на источник в ОСК. Это будут первые кадровые перестановки в топ-менеджменте верфей, после того как в октябре контроль над ОСК получил ВТБ.

Сейчас пост гендиректора входящих в корпорацию «Адмиралтейских верфей» занимает Андрей Веселов. Будущую отставку «Ведомостям» подтвердили два источника, близких к ОСК и Минпромторгу.

Напомним, в начале октября Владимир Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку предстоит повысить эффективность управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.