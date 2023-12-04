47news: в «Адмиралтейских верфях» отправили часть работников в простой «по вине работодателя»

Гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов подписал приказ о выведении части работников в простой «по вине работодателя» с 1 по 31 декабря. В этот период «не требуется присутствие на рабочих местах». Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает 47news со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

В нем указаны причины ухода в простой: «в связи со снижением объемов производства и отсутствием финансирования по заказам 01573, 01574, а также в связи с заменой поставщика основного оборудования и, как следствие, необходимостью перепроектирования заказов 02484, 02485».

