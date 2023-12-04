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    47news: в «Адмиралтейских верфях» отправили часть работников в простой «по вине работодателя»

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    Гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов подписал приказ о выведении части работников в простой «по вине работодателя» с 1 по 31 декабря. В этот период «не требуется присутствие на рабочих местах». Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает 47news со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

    В нем указаны причины ухода в простой: «в связи со снижением объемов производства и отсутствием финансирования по заказам 01573, 01574, а также в связи с заменой поставщика основного оборудования и, как следствие, необходимостью перепроектирования заказов 02484, 02485».

    Как отмечает 47news, последние два — рыбопромысловые траулеры «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков». Они заложены летом-осенью 2021 года, встречается оценка 6,5 млрд за судно. Заказчик — дальневосточное ОАО «Русская рыбопромышленная компания». А заказы 01573 и 01574 — это две большие электрические подводные лодки «Вологда» и «Ярославль», уточняет издание.

    В «Адмиралтейских верфях» официально подтвердили объявление простоя с сохранением 2/3 средней зарплаты и соцгарантий. «Прилагаем все усилия для сокращения сроков вынужденной меры и рассчитываем на максимально оперативное решение вопросов перепроектирования судов и замены поставщиков», — рассказали там.

    Издание отмечает, что подлодки строятся для ВМФ, поэтому реплика про «отсутствие финансирования» необычна, а причина замены поставщиком оборудования известна: после введения санкций западные партнеры прекратили сотрудничество.

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    Адмиралтейские верфиПростой
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