Театр на Васильевском приглашает на антиутопические среды. Вход свободный

С 13 декабря на сцене ЛОФТ «Театр на Васильевском» пройдет цикл театральных читок «Антиутопические среды» (18+). Современные драматурги сделали несколько инсценировок мировых произведений: среди авторов — Владимир Набоков, Гильермо Саккоманно, Энтони Бёрджесс, Курт Воннегут, Герберт Уэллс, Джеймс Баллард, Мишель Уэльбек. Сейчас показы пройдут в формате читок, а весной 2024 года в рамках V Театрального фестиваля «LOFT» режиссеры в сотрудничестве с драматургами превратят эти инсценировки в эскизы спектаклей.



Фото: teatrvo.ru Поделиться Поделиться





13 декабря состоятся два показа. Paper man по роману Гильермо Саккоманно «Человек из офиса», драматург — Даша Че. В своих интервью аргентинский писатель Саккоманно отмечал, что его роман является «русским» по духу. Это не случайно — он является поклонником русской литературы и драматургии XIX века. В своем произведении он не только углубляет исследование классической темы «маленького человека», но и привносит в нее новаторские идеи через современный контекст.

«Приглашение на казнь» по одноимённому роману Владимира Набокова, драматург — Мила Романова. Одно из самых важных произведений автора, где основными темами являются безумие, роль Бога и идея бессмертия. Чтобы привести мир к состоянию унылой бездейственности, достаточно нескольких десятилетий без открытий и прозрений. «Приглашение на казнь» сравнивали с произведениями Франца Кафки, Валерия Брюсова и Владимира Одоевского.



20 декабря пройдут также две читки. «Александр» по мотивам романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», драматург — Катя Свердлова. Согласно взгляду Бёрджесса, если у человека отнимают возможность выбирать, то он перестает быть человеком и превращается в бесполезную вещь — заводной апельсин.

«Механическое пианино» по одноимённому роману Курта Воннегута, драматург — Оля Потапова. В этом романе Курт Воннегут задает главный вопрос, который в последующем будет являться одной из основных тем его произведений: насколько прогресс и техническое развитие действительно полезны для мира?



27 декабря состоятся три показа. «Спящий» по роману Герберта Уэллса «Когда спящий проснётся», драматург — Евгения Варенкова. Одно из ранних антиутопических произведений, которое передает две основные идеи: сверхъестественная сила и выносливость человека в борьбе за свободу и справедливость и манипуляции политической элиты над населением при помощи технологий и фабрики удовольствий.



«Высотка» по одноимённому роману Джеймса Балларда, драматург — Саша Болдырихин. Своими произведениями Баллард будто задает вопрос: сможем ли мы преодолеть свои страхи, остановить голод, побороть изоляцию и найти в себе силы и сообразительность, чтобы сопротивляться безжалостным испытаниям, препятствующим нам извне? По мнению писателя, наибольшая опасность для человечества таится в нас самих.



«Во власти желания» по мотивам романа Мишеля Уэльбека «Возможность острова», драматург — Алексей Исаев. В этом романе Мишель Уэльбек подчеркивает, что любовь формирует смысл существования, а осознание смертности необходимо для потребности в созидании. Но что произойдет, если создать человека, который не испытывает страданий?



Антиутопии читают артисты Театра на Васильевском: Арсений Мыцык, Никита Чеканов, Анна Королёва, Роман Зайдуллин, Анна Захарова, Мария Щекатурова, Владимир Бирюков, з. а. России Аркадий Коваль, Тадас Шимилёв, Владимир Постников, Булат Шамсутдинов, Вадим Сердюков, Кирилл Тарасов и другие.



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