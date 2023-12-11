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    В Великом Новгороде нашли сребреник князя Владимира. Ему больше тысячи лет

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    В ходе раскопок около кремля в Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник крестителя Руси князя Владимира Святославича. Его датируют концом Х века. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказала пресс-служба Института археологии РАН.

    На одной стороне монеты изображен сидящий князь в плаще и высокой шапке с подвесками. В его правой руке находится крест на длинном древке, а левая рука прижата к груди. У левого плеча фигуры княжеский знак — трезубец. «Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: ВЛАДИМИР А СЕ ЕГО (СРЕБРО)», — говорится в публикации РАН.

    Найденная монета относится к наиболее ранним. По мнению историков, их чеканку приурочили ко времени крещения Руси (конец X века). Всего зарегистрировано около 800 сребреников Владимира. Считается, что все монеты времен князя Владимира изготавливались в Киеве.

    Этот сребреник стал вторым, найденным в Великом Новгороде. Однако эта монета относится к наиболее ранним сребреникам князя Владимира.

    «Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках», — рассказали в Институте археологии РАН о значимости находки.

    Фото: Институт археологии РАН

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    АрхеологияВеликий Новгород
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    Комментарии 31

    Гость11 Дек 2023 в 16:58
    а где остальные 29?
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