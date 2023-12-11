Выдворение иностранцев из России в некоторых случаях заменят штрафом или обязательными работами

Выдворение иностранных граждан из России могут заменить штрафом. Поправки об особенностях исполнения наказания одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет 11 декабря «Интерфакс».



Предполагается, что судья может заменить выдворение на штраф, учитывая отношение иностранного гражданина или лица без гражданства к уплате налогов, законопослушное поведение, профессию, семейное положение, продолжительность жизни в России и наличие жилья.



В случае, если выдворение будет признано «чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерным целям административного наказания», процедуру могут заменить на штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или же обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Также будет учитываться отсутствие государства, которое готово принять иностранца.

