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    Выдворение иностранцев из России в некоторых случаях заменят штрафом или обязательными работами

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    Выдворение иностранных граждан из России могут заменить штрафом. Поправки об особенностях исполнения наказания одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет 11 декабря «Интерфакс».

    Предполагается, что судья может заменить выдворение на штраф, учитывая отношение иностранного гражданина или лица без гражданства к уплате налогов, законопослушное поведение, профессию, семейное положение, продолжительность жизни в России и наличие жилья.

    В случае, если выдворение будет признано «чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерным целям административного наказания», процедуру могут заменить на штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или же обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Также будет учитываться отсутствие государства, которое готово принять иностранца.

    Иностранцы, которым назначат наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смену пола, пропаганду педофилии, будут подлежать выдворению.

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