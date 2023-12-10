То, что им действительно нужно. Фонд «Живи сейчас» создал адвент-календарь новогодних подарков для людей с БАС

Благотворительный фонд «Живи сейчас», оказывающий помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), создал календарь новогодних подарков для своих подопечных.
Каждый день, открывая новую страницу календаря, можно сделать подарок человеку с этой неизлечимой болезнью.
В фонде особо отмечают, что подарки действительно нужные. Это может быть специальное питание, спирометры, айтрекеры и многое другое.
«Вы можете выбрать подарок для наших пациентов и оплатить его полностью или частично — любая сумма будет значимой. Даже небольшое пожертвование может стать частью большого подарка!» — говорят в фонде.
При этом тех, кто примет участие в акции, ждут сюрпризы: фонд проведет розыгрыш подарков.
«В последние годы появилась классная традиция — делать адвент-календари, которые полны сюрпризов и добрых пожеланий. Нашу акцию тоже можно считать адвент-календарем добрых дел. И нам очень хотелось отблагодарить наших жертвователей, подарить им ощущение праздника, веселья, игры. Поэтому мы отправим подарки счастливчикам, которые помогли людям с БАС в канун самого волшебного праздника», — рассказала директор благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.
Акция действует до 14 января 2024 года включительно. Итоги розыгрыша будут объявлены 15 января нового года, результаты будут опубликованы на сайте фонда и в социальных сетях.