То, что им действительно нужно. Фонд «Живи сейчас» создал адвент-календарь новогодних подарков для людей с БАС

Фонд «Живи сейчас» — единственная в России НКО, которая системно помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС, болезнь Стивена Хокинга). Деятельность организации направлена не только на поддержку людей с этим диагнозом и их близких, но и на повышение осведомленности об этом заболевании в обществе. Также фонд реализует программы развития волонтёрской деятельности, обучает врачей по всей России и активно поддерживает исследования, посвященные БАС. Помочь фонду можно по ссылке.



БАС (боковой амиотрофический склероз), более известный как болезнь Стивена Хокинга, — это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. У болеющего постепенно парализует все мышцы, в результате чего он теряет способность двигаться, глотать, говорить и дышать, но сохраняет ясность сознания. По оценкам экспертов, в России всего от 12 до 15 тысяч человек с этим диагнозом, но не всем из них он поставлен.



По статистике, мужчины болеют чаще, чем женщины, а наиболее распространенный возраст при БАС от 50 до 70 лет. В 90% причина заболевания неизвестна, и только в 10% случаев БАС вызван генетическими изменениями. После постановки диагноза люди живут в среднем от двух до пяти лет. Лекарства от БАС не существует.