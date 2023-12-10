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    То, что им действительно нужно. Фонд «Живи сейчас» создал адвент-календарь новогодних подарков для людей с БАС

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    Благотворительный фонд «Живи сейчас», оказывающий помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), создал календарь новогодних подарков для своих подопечных.

    Каждый день, открывая новую страницу календаря, можно сделать подарок человеку с этой неизлечимой болезнью.

    В фонде особо отмечают, что подарки действительно нужные. Это может быть специальное питание, спирометры, айтрекеры и многое другое.

    «Вы можете выбрать подарок для наших пациентов и оплатить его полностью или частично — любая сумма будет значимой. Даже небольшое пожертвование может стать частью большого подарка!» — говорят в фонде.

    При этом тех, кто примет участие в акции, ждут сюрпризы: фонд проведет розыгрыш подарков.

    «В последние годы появилась классная традиция — делать адвент-календари, которые полны сюрпризов и добрых пожеланий. Нашу акцию тоже можно считать адвент-календарем добрых дел. И нам очень хотелось отблагодарить наших жертвователей, подарить им ощущение праздника, веселья, игры. Поэтому мы отправим подарки счастливчикам, которые помогли людям с БАС в канун самого волшебного праздника», — рассказала директор благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

    Акция действует до 14 января 2024 года включительно. Итоги розыгрыша будут объявлены 15 января нового года, результаты будут опубликованы на сайте фонда и в социальных сетях.

    Фонд «Живи сейчас» — единственная в России НКО, которая системно помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС, болезнь Стивена Хокинга). Деятельность организации направлена не только на поддержку людей с этим диагнозом и их близких, но и на повышение осведомленности об этом заболевании в обществе. Также фонд реализует программы развития волонтёрской деятельности, обучает врачей по всей России и активно поддерживает исследования, посвященные БАС. Помочь фонду можно по ссылке.

    БАС (боковой амиотрофический склероз), более известный как болезнь Стивена Хокинга, — это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. У болеющего постепенно парализует все мышцы, в результате чего он теряет способность двигаться, глотать, говорить и дышать, но сохраняет ясность сознания. По оценкам экспертов, в России всего от 12 до 15 тысяч человек с этим диагнозом, но не всем из них он поставлен.

    По статистике, мужчины болеют чаще, чем женщины, а наиболее распространенный возраст при БАС от 50 до 70 лет. В 90% причина заболевания неизвестна, и только в 10% случаев БАС вызван генетическими изменениями. После постановки диагноза люди живут в среднем от двух до пяти лет. Лекарства от БАС не существует.

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