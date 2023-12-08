Штраф не убедил парочку из каршеринга на Комендантском, и они пересели в другой прямо перед носом у ГИБДД

Водителя каршеринга в Приморском районе Петербурга пришлось оформлять за отказ «подуть в трубочку» два раза подряд. После первого раза он с беременной пассажиркой просто пересел в другой автомобиль. Пришлось догнать и повторить.



Около двух часов ночи 8 декабря на Комендантском проспекте инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили каршеринг, сообщает «Дорожный инспектор». У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. Сотрудники по регламенту оформили отказ, отправили автомобиль на спецстоянку и пожелали нарушителю и его беременной супруге быть ответственнее.

«И что вы думаете? Парочка перешла дорогу и... села в другой каршеринг, поехала в сторону дома (который находился в квартале от места оформления). Догнали и пришлось оформить еще раз», — рассказывают в группе.

Отмечается, что управлял автомобилем мужчина, а аккаунт в сервисе каршеринга был зарегистрирован на женщину, и та упорно уверяла, что водитель — она. Но видеофиксация расставляет все на свои места. На процесс оформления женщина реагировала заметно более нервно, а в какой-то момент закрылась в каршеринге, чтобы помешать эвакуации, но ее удалось уговорить не накалять обстановку.