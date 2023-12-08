В Кремле рассказали о большом числе людей, которые призывают Путина баллотироваться на новый срок

Президент Владимир Путин получает множество обращений от граждан России с призывами баллотироваться на новый срок, заявил в пятницу, 8 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очень много людей как раз призывает Путина баллотироваться продолжить работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке. Вот это действительно бросается в глаза», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Представитель главы государства отметил, что это будет целиком и полностью решение Владимира Путина. При этом Песков подчеркнул, что президент в своей работе всегда опирается на поддержку людей.
Президентские выборы в России состоятся 15–17 марта 2024 года. Это решение 8 декабря приняла Центральная избирательная комиссия РФ. При рассмотрении проекта постановления ЦИК один членов избирательной комиссии проголосовал против многодневного голосования.