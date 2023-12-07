В Главном штабе под музыку покажут инсталляцию-посвящение «Роскошному натюрморту»

Традиционную выставку, приуроченную к завершению реставрации картины, в случае с «Роскошным натюрмортом» Яна ван ден Хекке в музее решили сделать особенной. Экспозицию дополнят предметы прикладного искусства, музыкальные инструменты и даже музыка, которую выбрал для проекта дирижёр и скрипач-виртуоз Сергей Стадлер. За дизайн отвечают Юрий Сучков и Эмиль Капелюш, так что можно ожидать эффектную драматургию.



«Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке после реставрации Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





«Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке (1620 — 1684) с надписью «Думай о времени…», сделанной самим художником — жемчужина богатого собрания фламандской живописи Эрмитажа. В музее отмечают, что это одно из самых значительных произведений мастера, картина исполнена крайне тонко, и в декабре 2023 зрители смогут её увидеть после кропотливой и сложной реставрации. Полотно станет центром инсталляции в Белом зале Главного штаба. Михаил Пиотровский назвал проект точкой пересечения между традицией тотальных инсталляций Ильи Кабакова и эрмитажных пониманием приёмов современного искусства.



На нидерландском языке такие богатые натюрморты называются «Pronkstilleven», то есть «хвастаться». Они состоят из редких, дорогих, исключительных вещей, выставленных владельцами напоказ чтобы показать свой статус и вызвать зависть окружающих. «Роскошный натюрморт» — это два акцентных красных омара, устрицы, надломленный хлеб, праздничный пирог, спелые фрукты, персики, фиги, айва, несколько сортов винограда, и всё представлено на открытой террасе, украшенной барочными драпировками. Также на картине есть попугай — символ тщеславия, обезьянка — символ человеческих пороков, тонкостенные стеклянные бокалы, раковины, механические часы, музыкальные инструменты и тетради с нотами. Картину можно считать изображением аллегория пяти чувств: слух — музыкальные инструменты, вкус — еда на столе, обоняние — фрукты, зрение — зеркало, осязание — мартышка, трогающая виноград.



Инсталляцию, в центре которой будет этот праздник жизни, составят предметы из эрмитажного собрания: шедевры европейского художественного серебра (немецкий ложчатый кубок, крупные блюда), китайский фарфор с тонкими кобальтовыми узорами. Перекликаться с картиной будут и музыкальные инструменты из Музея театрального и музыкального искусства. К выставке музей обещает также издать книгу.



проект инсталляции Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Выставка ««Думай о времени!» Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт» пройдёт в Белом зале Главного штаба с 9 декабря 2023 по 31 марта 2024. 0+

