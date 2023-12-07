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    Драка с председателем спортивной организации и подавляющий волю выстрел закончились для жителя Петербурга штрафом

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    4 комментария

    Московский райсуд признал виновным Михача Салихова в хулиганстве в Пулковском парке, где стреляли.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 декабря, инцидент произошел 13 сентября прошлого года на входе в парк в районе дома 14Д по Пулковскому шоссе. По версии следствия, Салихов хотел оказать негативное психологическое воздействие на трех человек, вытащил травматический пистолет и один раз выстрелил.

    «Фонтанка» писала, что выстрел стал финалом драки, участие в которой якобы принимал председатель спортивной организации.

    В суде Салихов вину признал.

    Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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    ВыстрелСудПриговорШтраф
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    Комментарии 4

    Гость07 Дек 2023 в 12:45
    Это вы еще в 90-е не жили
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