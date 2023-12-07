Драка с председателем спортивной организации и подавляющий волю выстрел закончились для жителя Петербурга штрафом

Московский райсуд признал виновным Михача Салихова в хулиганстве в Пулковском парке, где стреляли.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 декабря, инцидент произошел 13 сентября прошлого года на входе в парк в районе дома 14Д по Пулковскому шоссе. По версии следствия, Салихов хотел оказать негативное психологическое воздействие на трех человек, вытащил травматический пистолет и один раз выстрелил.



«Фонтанка» писала, что выстрел стал финалом драки, участие в которой якобы принимал председатель спортивной организации.

