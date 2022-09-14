В Пулковском парке драка с председателем спортивной организации закончилась стрельбой

Вооружённую драку учинили в Московском районе Петербурга. Пуля ушла «в молоко», стрелка нашли в ближайшей парадной.
Без вмешательства полиции не обошёлся конфликт двоих в Пулковском парке накануне, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Около двух часов дня мужчины выясняли отношения на кулаках, один из них решился укрепить свои позиции выстрелом. Полицейских на месте происшествия ждала гильза, стрелка в парке уже не было.
Ушёл он недалеко. В парадной апартаментов на Пулковском шоссе сотрудники нашли 39-летнего жителя Красносельского района с травматическим пистолетом, в прошлом привлекавшегося за вымогательство в составе организованной группы.
Как установила полиция, он разошёлся во взглядах с мужчиной 34 лет. СПАРК знает его как предпринимателя из Коми, в Петербурге у него автотранспортная фирма. В конце прошлого года мужчина зарегистрировал автономную некоммерческую организацию, направление которой — поддержка спорта и патриотизма. Поддерживает пока в родном Сыктывкаре. Местная администрация показывала отчёт со встречи, на которой помимо председателя АНО из Петербурга были бронзовый призёр Олимпийских игр по боксу и глава городской Федерации бокса.
Его противника с травматическим пистолетом доставили в отдел полиции, где вручили протокол о мелком хулиганстве. Не исключено, что отвечать ему придётся ещё и по уголовной статье: решается вопрос о возбуждении дела.