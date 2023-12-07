Что сделают с самолетом, севшим в пшеничном поле под Новосибирском

Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, восстанавливать не собираются. Его планируется разобрать на запчасти и списать в утиль, сообщают 7 декабря «Известия» со ссылкой на источники, близкие к авиавластям. Ни одна из российских организаций, по словам собеседника, не возьмёт ответственность за возвращение самолёта в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции судна.



В пресс-службе Росавиации пояснили, что оценка перспектив восстановления летной годности судна не проводилась, поскольку еще продолжается расследование инцидента.

