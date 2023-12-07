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    Что сделают с самолетом, севшим в пшеничном поле под Новосибирском

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    21 комментарий

    Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, восстанавливать не собираются. Его планируется разобрать на запчасти и списать в утиль, сообщают 7 декабря «Известия» со ссылкой на источники, близкие к авиавластям. Ни одна из российских организаций, по словам собеседника, не возьмёт ответственность за возвращение самолёта в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции судна.

    В пресс-службе Росавиации пояснили, что оценка перспектив восстановления летной годности судна не проводилась, поскольку еще продолжается расследование инцидента.

    В самой авиакомпании говорят, что дальнейшая судьба судна пока окончательно не решена. Вариант взлета с поля исключён. Для этого нужно построить взлетную полосу, что экономически нецелесообразно.

    Судьба пилотов также до конца не решена. По данным ТАСС, их попросили уволиться по собственному желанию.

    Ранее сообщалось, что перевозчик хочет возобновить полеты на том самом самолете — борт предложили поднять в воздух, разогнав его по замерзшему полю.

    Самолёт «Уральских авиалиний», севший в кукурузном поле в 2019 году, также разобрали на запчасти.

    12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. Эксперты пришли к выводу, что экипаж не смог верно рассчитать количество топлива.

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    Комментарии 21

    Гость07 Дек 2023 в 09:41
    все живы.
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