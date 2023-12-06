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    Проезд по Кронверкской набережной ограничат до января, а набережную Зимней канавки закроют до весны

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    Временное ограждение и строительство водопровода с 8 декабря добавят ограничений в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Продлятся они до следующего года, часть — до середины или конца апреля.

    Для прокладки водопровода с 8 декабря 2023 года до 16 января 2024 года перекроют движение транспорта по проезду без названия на территории Александровского парка, сообщает 6 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать его можно будет по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам. Также будет ограничено движение:

    • до 16 января — по Кронверкской набережной от Восточного Артиллерийского моста до Иоанновского моста;
    • до 15 апреля — на перекрестке Кронверкской набережной, Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева и на участке Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до улицы Куйбышева.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за размещения временного ограждения с 8 декабря 2023 года до 28 апреля 2024 года перекроют проезд по по 1-му Зимнему мосту и набережной Зимней канавки от Эрмитажного моста до 1-го Зимнего моста. Объехать участок можно будет по Мошкову переулку, набережной Мойки, Большой Конюшенной улице и Волынскому переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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