Проезд по Кронверкской набережной ограничат до января, а набережную Зимней канавки закроют до весны

Временное ограждение и строительство водопровода с 8 декабря добавят ограничений в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Продлятся они до следующего года, часть — до середины или конца апреля.
Для прокладки водопровода с 8 декабря 2023 года до 16 января 2024 года перекроют движение транспорта по проезду без названия на территории Александровского парка, сообщает 6 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать его можно будет по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам. Также будет ограничено движение:
- до 16 января — по Кронверкской набережной от Восточного Артиллерийского моста до Иоанновского моста;
- до 15 апреля — на перекрестке Кронверкской набережной, Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева и на участке Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до улицы Куйбышева.
Из-за размещения временного ограждения с 8 декабря 2023 года до 28 апреля 2024 года перекроют проезд по по