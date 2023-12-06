Проезд по Кронверкской набережной ограничат до января, а набережную Зимней канавки закроют до весны

Временное ограждение и строительство водопровода с 8 декабря добавят ограничений в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Продлятся они до следующего года, часть — до середины или конца апреля.



Для прокладки водопровода с 8 декабря 2023 года до 16 января 2024 года перекроют движение транспорта по проезду без названия на территории Александровского парка, сообщает 6 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать его можно будет по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам. Также будет ограничено движение: