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    Минюст намерен ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних

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    Министерство юстиции России разрабатывает законопроекты, направленные на усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом 6 декабря сообщил глава ведомства Константин Чуйченко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости.

    «Минюст разрабатывает ряд инициатив, которые ужесточат наказание за преступления против несовершеннолетних», — заявил Константин Чуйченко, отметив, что защита детей не ограничивается социальной поддержкой. Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ будут изменены.

    Также ведомство готовит инициативы по защите жизни и здоровья детей, а также прав родителей, уточнил Чуйченко.

    Ранее по иску Минюста Верховный суд России признал экстремистской организацией ЛГБТ*-движение. В иске ведомства было сказано, что в деятельности движения нашли «различные признаки и проявления экстремистской направленности».

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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