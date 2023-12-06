Минюст намерен ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних

Министерство юстиции России разрабатывает законопроекты, направленные на усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом 6 декабря сообщил глава ведомства Константин Чуйченко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости.
«Минюст разрабатывает ряд инициатив, которые ужесточат наказание за преступления против несовершеннолетних», — заявил Константин Чуйченко, отметив, что защита детей не ограничивается социальной поддержкой. Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ будут изменены.
Также ведомство готовит инициативы по защите жизни и здоровья детей, а также прав родителей, уточнил Чуйченко.
Ранее по иску Минюста Верховный суд России признал экстремистской организацией ЛГБТ*-движение. В иске ведомства было сказано, что в деятельности движения нашли «различные признаки и проявления экстремистской направленности».