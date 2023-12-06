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    Пожар в Консерватории

    В МЧС показали, как тушат многострадальную Петербургскую консерваторию

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    Кадрами, близкими к эпицентру пожара, разгоревшегося в Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря, делятся в ГУ МЧС по городу.

    МЧС России

    На видео пожарные подбираются к зареву, которое видно из окна первого этажа на Театральной площади, 3. Как сообщил «Фонтанке» подрядчик, пожар начался на складе внутри помещений. Он, по всей видимости, находится на первом этаже.

    Собеседник, близкий к проведению работ по реконструкции, добавил, что внутри много дерева — от обшивки до временных конструкций.

    С огнём на Театральной площади борются больше часа. Пожар, площадь которого составляет 100 квадратных метров, тушат по повышенному номеру сложности. После сигнала о возгорании к консерватории съехались шесть расчётов. По последним данным МЧС, на месте уже девять единиц спецтехники и 36 специалистов. Информации о пострадавших не поступало.

    Возгоранию присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности 1-БИС. По данным МЧС, примерно через десять минут после локализации по нему дан отказ.

    Все, что известно, рассказываем в онлайн-трансляции.

    Долгострою на Театральной много лет. Подрядчики реставрации неоднократно менялись, возбуждались уголовные дела. Ремонт подгоняли из Москвы. Завершить работы планируется в 2024 году. В компании «Политехстрой» заверяют, что в очередной раз сроки из-за пожара не сдвинут.

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