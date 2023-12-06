В МЧС показали, как тушат многострадальную Петербургскую консерваторию

Кадрами, близкими к эпицентру пожара, разгоревшегося в Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря, делятся в ГУ МЧС по городу.

На видео пожарные подбираются к зареву, которое видно из окна первого этажа на Театральной площади, 3. Как сообщил «Фонтанке» подрядчик, пожар начался на складе внутри помещений. Он, по всей видимости, находится на первом этаже.

Собеседник, близкий к проведению работ по реконструкции, добавил, что внутри много дерева — от обшивки до временных конструкций.

С огнём на Театральной площади борются больше часа. Пожар, площадь которого составляет 100 квадратных метров, тушат по повышенному номеру сложности. После сигнала о возгорании к консерватории съехались шесть расчётов. По последним данным МЧС, на месте уже девять единиц спецтехники и 36 специалистов. Информации о пострадавших не поступало.



Возгоранию присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности 1-БИС. По данным МЧС, примерно через десять минут после локализации по нему дан отказ.