В Совете Федерации назвали предполагаемую дату президентских выборов 2024 года

Выборы президента России могут пройти 17 марта 2024 года. Эту дату сегодня, 6 декабря, рассмотрит комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

Предполагается, что проект постановления Совфеда о назначении выборов российского президента внутри комитета будет рассмотрен в среду. Завтра, 7 декабря, вопрос будет внесен на рассмотрение пленарного заседания верхней палаты парламента.

Согласно российскому закону, выборы президента должны пройти в середине марта 2024 года. Решение о назначении выборов принимает Совет Федерации не позднее чем за 100 дней и не ранее чем за 90 дней до дня голосования.

