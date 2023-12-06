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    В Совете Федерации назвали предполагаемую дату президентских выборов 2024 года

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    Выборы президента России могут пройти 17 марта 2024 года. Эту дату сегодня, 6 декабря, рассмотрит комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

    Предполагается, что проект постановления Совфеда о назначении выборов российского президента внутри комитета будет рассмотрен в среду. Завтра, 7 декабря, вопрос будет внесен на рассмотрение пленарного заседания верхней палаты парламента.

    Согласно российскому закону, выборы президента должны пройти в середине марта 2024 года. Решение о назначении выборов принимает Совет Федерации не позднее чем за 100 дней и не ранее чем за 90 дней до дня голосования.

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