В Петербурге создадут список площадок, где можно взрывать фейерверки. Горожанам раздадут памятки при покупке пиротехники

В Петербурге утвердят перечень мест, где разрешено взрывать фейерверки. Об этом рассказал 6 декабря на заседании городского правительства начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.



По его словам, такие площадки будут в каждом районе, там будут выставлены противопожарные наряды. «Понятно, что будут и в других местах применять пиротехнику, но организация работы позволит минимизировать риск для населения и гостей», — сказал Аникин.

МЧС разослало крупным продавцам пиротехники, включая торговые центры, памятки для граждан, которые будут вручать при покупке фейерверков, отметил он.