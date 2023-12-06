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    В Петербурге создадут список площадок, где можно взрывать фейерверки. Горожанам раздадут памятки при покупке пиротехники

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    В Петербурге утвердят перечень мест, где разрешено взрывать фейерверки. Об этом рассказал 6 декабря на заседании городского правительства начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

    По его словам, такие площадки будут в каждом районе, там будут выставлены противопожарные наряды. «Понятно, что будут и в других местах применять пиротехнику, но организация работы позволит минимизировать риск для населения и гостей», — сказал Аникин.

    МЧС разослало крупным продавцам пиротехники, включая торговые центры, памятки для граждан, которые будут вручать при покупке фейерверков, отметил он.

    Ведомство также будет обеспечивать безопасность праздничных программ на Дворцовой площади, Малой Конюшенной, фейерверка, рождественских ярмарок и Якорной площади в Кронштадте в новогоднюю ночь, а также в местах проведения мероприятий в Рождественскую ночь. В случае холодов МЧС готово развернуть пункты обогрева.

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