Сотрудники УСБ задержали коллегу из Приморского района, обвиненного в жестокости к доставленному хулигану

Уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ МВД в отношении сотрудника 25 отдела полиции.



Как сообщили в ГУ МВД 6 декабря, в УСБ 27 ноября пожаловался 56-летний житель Петербурга. Он сообщал о том, что в 25 отделе полиции к нему применили силу во время доставления.



Сотрудники управления собственной безопасности установили, что пожаловавшегося 25 ноября задержали в вестибюле станции метрополитена мужчина. Окружающиеся сообщали, что он вел себя неадекватно и создавал конфликтные ситуации.

