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    Сотрудники УСБ задержали коллегу из Приморского района, обвиненного в жестокости к доставленному хулигану

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    Уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ МВД в отношении сотрудника 25 отдела полиции.

    Как сообщили в ГУ МВД 6 декабря, в УСБ 27 ноября пожаловался 56-летний житель Петербурга. Он сообщал о том, что в 25 отделе полиции к нему применили силу во время доставления.

    Сотрудники управления собственной безопасности установили, что пожаловавшегося 25 ноября задержали в вестибюле станции метрополитена мужчина. Окружающиеся сообщали, что он вел себя неадекватно и создавал конфликтные ситуации.

    «Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила», - сообщили в главке.

    В отношении петербуржца был составлен протокол о «мелком хулиганстве». Потом он пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали скорую. Медики приняли решение отвезти его в больницу.

    По результатам полицейской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

    Если вина должностных лиц будет подтверждена, они понесут наказание в установленном законом порядке.

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    ПолицияУСБ МВДПревышение должностных полномочий
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