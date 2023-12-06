Массовое отравление на стройке камчатского аэропорта: десятки рабочих госпитализированы

На строительстве нового терминала аэропорта города Елизово (Камчатский край) массово отравились рабочие. Об этом 6 декабря сообщает телеграм-канал прокуратуры Камчатского края.
По предварительным данным, в больницу попал 41 человек. У всех — признаки пищевого отравления, все питались в кафе на территории стройки.
На месте — в очаге инфекции — работают сотрудники и Роспотребнадзора, и учреждения здравоохранения Камчатского края, сообщил ИА «Кам 24» заместитель министра здравоохранения региона Олег Мельников. По его словам, состояние пациентов — средней и легкой степеней тяжести, угрозы жизни нет.
«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это острый гастроэнтерит», — отметил Мельников.
Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик рассказала РИА Новости, госпитализированы 40 рабочих. 11 человек находятся в больнице города Елизово, 17 — в стационаре «Центра СПИД», 12 — в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском. Пациенты, по ее словам, идут на поправку. Пробы, отобранные в рамках эпидрасследования, переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве.
В сообщении прокуратуры о проверке говорится: «В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, условиям проживания строителей».