Массовое отравление на стройке камчатского аэропорта: десятки рабочих госпитализированы

На строительстве нового терминала аэропорта города Елизово (Камчатский край) массово отравились рабочие. Об этом 6 декабря сообщает телеграм-канал прокуратуры Камчатского края.



По предварительным данным, в больницу попал 41 человек. У всех — признаки пищевого отравления, все питались в кафе на территории стройки.



На месте — в очаге инфекции — работают сотрудники и Роспотребнадзора, и учреждения здравоохранения Камчатского края, сообщил ИА «Кам 24» заместитель министра здравоохранения региона Олег Мельников. По его словам, состояние пациентов — средней и легкой степеней тяжести, угрозы жизни нет.

