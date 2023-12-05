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    Неуловимый кот Паша больше месяца жил в воздуховоде Эрмитажа. Ночами он гулял и делал дела, где не надо

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    Кот просидел больше месяца в воздуховоде гардероба Государственного Эрмитажа. На помощь коту-интроверту пришли волонтеры из организации «Кошкиспас». Об этом во вторник, 5 декабря, они рассказали в своей группе во «ВКонтакте».

    В Эрмитаже через воздуховод, где поселился кот, отапливают помещения. По ночам животное выходило, чтобы погулять по первому этажу, но позже все равно возвращалось в свое убежище, уточнили в «Кошкахспас». Проблема заключалась в том, что находиться коту в этих местах не полагалось. Поэтому сотрудницы музея обратились к волонтерам, испробовав все прочие методы.

    «Бывали случаи и другие, когда кот устраивал перформанс для персонала и откладывал инсталляцию прямо посреди огромных залов с образцами искусства, что повергало пришедших с утра уборщиц в шок и замешательство», — говорится в публикации спасателей.

    КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

    Три ночи волонтеры из «Кошкиспас» потратили на поимку кота: то он не хотел покидать воздуховод, то убегал и не давался. Однако накануне хвостатый решил сдаться сам — днем кот самостоятельно покинул свое убежище, забился в угол гардероба и спокойно дал поймать себя сачком.

    В Эрмитаже «Фонтанке» рассказали, что в воздуховоде больше месяца просидел эрмитажный кот мышастого цвета по кличке Паша — он чего-то испугался, поэтому нашел себе убежище. Сотрудники музея выразили благодарность волонтерам «Кошкиспас» за сложную работу и потраченные часы.

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    Эрмитаж
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