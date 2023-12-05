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    У курьера из Шушар нашли шестилетний порноархив с жертвами насилия

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    В конце ноября в Пушкинском районе Петербурга был задержан доставщик еды, работавший в одном из крупных сервисов. 36-летнего уроженца Мурманской области обвинили в изнасиловании, а также вменили еще три статьи. Потерпевшие — девочки-подростки. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, мужчина не только практиковал секс по принуждению, но и снимал свои действия. Жертвы были не в курсе.

    Оперативники «детского» отдела уголовного розыска установили, что с апреля 2017 года по март 2023-го фигурант осуществлял фото- и видеосъемку с целью изготовления порно. Девочки с записей согласие на такое не давали. Действия обвиняемого квалифицировали как незаконное изготовление и оборот порнографии, а также сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина заманивал к себе молодых девушек видеоиграми и другими развлечениями. С прошлой недели фигурант находится под стражей.

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