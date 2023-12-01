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    Сетевого ловеласа задержали в Шушарах после заявлений об изнасиловании трех школьниц

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга задержали 36-летнего жителя Шушар, которого подозревают в педофилии.

    Мужчина с весны этого года знакомился с жертвами в Интернете, стало известно «Фонтанке» 1 декабря. Причем, по предварительной информации, выбирал только девочек в возрасте 14–16 лет. Звал их в гости, якобы поиграть в компьютерные игры. В квартире в Шушарах подозреваемый, по версии следствия, либо угрозами заставлял девочек заниматься с ним сексом, либо применял насилие.

    На данный момент следствию известно о трех жертвах мужчины. Первый эпизод датируется июнем 2018 года, последний — мартом 2023 года.

    СК возбудил дело по четырем статьям УК: развратные действия, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

    Мужчину изолировали до суда о мере пресечения. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

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    ЗадержаниеПедофилия
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