Сетевого ловеласа задержали в Шушарах после заявлений об изнасиловании трех школьниц

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга задержали 36-летнего жителя Шушар, которого подозревают в педофилии.



Мужчина с весны этого года знакомился с жертвами в Интернете, стало известно «Фонтанке» 1 декабря. Причем, по предварительной информации, выбирал только девочек в возрасте 14–16 лет. Звал их в гости, якобы поиграть в компьютерные игры. В квартире в Шушарах подозреваемый, по версии следствия, либо угрозами заставлял девочек заниматься с ним сексом, либо применял насилие.



На данный момент следствию известно о трех жертвах мужчины. Первый эпизод датируется июнем 2018 года, последний — мартом 2023 года.

