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    Осужденный по делу о педофилии режиссёр «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

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    Осужденный по делу о педофилии бывший режиссёр киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию. Об этом его сестра Дарья 4 декабря рассказала MSK1.RU.

    По словам женщины, ее брат уехал на СВО примерно в октябре и редко выходит на связь. В социальной сети «ВКонтакте» Белостоцкий также написал, что «подписал контракт с Минобороны», став «рядовым бойцом СВО». Свой поступок он объяснил тем, что хочет «вернуть матери и родным возможность им гордиться».

    В июле 2022 года Солнцевский районный суд Москвы признал экс-режиссёра виновным в иных действиях сексуального характера, совершённых в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

    Следствие и суд установили, что в ноябре 2018-го в своей московской квартире он совершил «иные действия сексуального характера» с малолетним. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    В ноябре 2022 года Мосгорсуд изменил приговор. Обвинение переквалифицировали на вторую часть 135-й статьи УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и снизили наказание до 6,5 года в колонии общего режима.

    До выхода на свободу Белостоцкому оставалось еще примерно 4,5 года.

    Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. С 2004 года состоял в Гильдии кинорежиссеров России, десять лет работал над «Ералашем» и снял несколько эпизодов сериала «След». Последняя картина Белостоцкого, «Бегство рогатых викингов», вышла в 2018 году.

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