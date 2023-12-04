Осужденный по делу о педофилии режиссёр «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Осужденный по делу о педофилии бывший режиссёр киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию. Об этом его сестра Дарья 4 декабря рассказала MSK1.RU.



По словам женщины, ее брат уехал на СВО примерно в октябре и редко выходит на связь. В социальной сети «ВКонтакте» Белостоцкий также написал, что «подписал контракт с Минобороны», став «рядовым бойцом СВО». Свой поступок он объяснил тем, что хочет «вернуть матери и родным возможность им гордиться».