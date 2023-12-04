Осужденный по делу о педофилии режиссёр «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Осужденный по делу о педофилии бывший режиссёр киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию. Об этом его сестра Дарья 4 декабря рассказала MSK1.RU.
По словам женщины, ее брат уехал на СВО примерно в октябре и редко выходит на связь. В социальной сети «ВКонтакте» Белостоцкий также написал, что «подписал контракт с Минобороны», став «рядовым бойцом СВО». Свой поступок он объяснил тем, что хочет «вернуть матери и родным возможность им гордиться».
В июле 2022 года Солнцевский районный суд Москвы признал экс-режиссёра виновным в иных действиях сексуального характера, совершённых в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Следствие и суд установили, что в ноябре 2018-го в своей московской квартире он совершил «иные действия сексуального характера» с малолетним. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В ноябре 2022 года Мосгорсуд изменил приговор. Обвинение переквалифицировали на вторую часть 135-й статьи УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и снизили наказание до 6,5 года в колонии общего режима.
До выхода на свободу Белостоцкому оставалось еще примерно 4,5 года.