Режиссёру «Ералаша» Белостоцкому в два раза уменьшили срок по делу о педофилии

Мосгорсуд изменил приговор режиссёру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Теперь его обвиняют по другой статье. Об этом 16 ноября сообщает MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.

Так, обвинение переквалифицировали на вторую часть 135 статьи УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и снизили наказание до 6,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, в июле Солнцевский районный суд Москвы признал Белостоцкого виновным в иных действиях сексуального характера, совершённых в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).