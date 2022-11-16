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    Режиссёру «Ералаша» Белостоцкому в два раза уменьшили срок по делу о педофилии

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    Мосгорсуд изменил приговор режиссёру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Теперь его обвиняют по другой статье. Об этом 16 ноября сообщает MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.

    Так, обвинение переквалифицировали на вторую часть 135 статьи УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и снизили наказание до 6,5 лет в колонии общего режима.

    Напомним, в июле Солнцевский районный суд Москвы признал Белостоцкого виновным в иных действиях сексуального характера, совершённых в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

    Следствие и суд установили, что в ноябре 2018-го в своей московской квартире он совершил «иные действия сексуального характера» с малолетним. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    О задержании Белостоцкого стало известно в октябре прошлого года. В октябре 2020 года он внезапно пропал. Неравнодушные стали интересоваться в соцсетях, что случилось — им отвечали, что режиссер серьезно болен. После появились новости о том, что уже в это время Белостоцкий попал в СИЗО по делу о развратных действиях в отношении лица от 12 до 14 лет.

    Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Сейчас ему 48 лет. Он с 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России, десять лет работал над «Ералашем» и снял несколько эпизодов сериала «След». Последняя картина Белостоцкого, «Бегство рогатых викингов», вышла в 2018 году.

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