Режиссера «Ералаша» задержали по подозрению в педофилии

Следователи предъявили режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому обвинение в развращении несовершеннолетних. Об этом 21 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО», — уточнил собеседник агентства.

