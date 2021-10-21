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Режиссера «Ералаша» задержали по подозрению в педофилии

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Следователи предъявили режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому обвинение в развращении несовершеннолетних. Об этом 21 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы рассказали, что уголовное дело расследует московское ГСУ СК. В правоохранительных органах от официальных комментариев воздержались. Илья Белостоцкий работал режиссером-постановщиком киножурнала «Ералаш» и телесериала «След».

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Комментарии (14)

266405415
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко эт.о делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
alexpv
Да-да, заставлял детей раздеваться до трусов в сценах купания на речке.
Начинаешь завидовать тем, кто умер лет 10 -15 назад и не дожил до этой всемирной деградации населения, особенно затронувшей нашу страну.
Денеб
Логично.... В духе времени.... Те, кто работает с детьми - педофилы... Те, кто охраняет порядок - бандиты....Боюсь продолжать дальше.......
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