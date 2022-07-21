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    Режиссер «Ералаша» получил 14 лет колонии по уголовному делу о педофилии

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    5 комментариев

    Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу режиссера детского юмористического журнала «Ералаш». Илью Белостоцкого признали виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщает 21 июля прокуратура столицы.

    Следствие и суд установили, что в ноябре 2018-го Белостоцкий в своей московской квартире совершил «иные действия сексуального характера» с малолетним ребенком.

    Суд приговорил режиссера к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

    О задержании Белостоцкого стало известно в октябре прошлого года. В октябре 2020 года он внезапно пропал. Неравнодушные стали интересоваться в соцсетях, что случилось — им отвечали, что режиссер серьезно болен. После появились новости о том, что уже в это время Белостоцкий попал в СИЗО по делу о развратных действиях в отношении лица от 12 до 14 лет.

    Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Сейчас ему 48 лет. Он с 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России, десять лет работал над «Ералашем» и снял несколько эпизодов сериала «След». Последняя картина Белостоцкого, «Бегство рогатых викингов», вышла в 2018 году.

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    Комментарии 5

    Диванный Эксперт21 Июл 2022 в 18:13
    Несовершенство Законодательства. Башку долой и всех делов.
    +1-0
    Иван Хмельницкий21 Июл 2022 в 18:12
    Мальчишки и девчонки, а также их родители!
    Весёлые истории увидеть не хотите ли?
    Весёлые истории экран покажет наш,
    Весёлые истории в журнале Ералаш!

    (С)
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a821 Июл 2022 в 17:58
    Ждём новый выпуск "Ералаша", по мотивам, так сказать, события.
    "Весёлые истории послушать не хотите ли?"
    +0-0
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