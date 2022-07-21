Режиссер «Ералаша» получил 14 лет колонии по уголовному делу о педофилии

Следствие и суд установили, что в ноябре 2018-го Белостоцкий в своей московской квартире совершил «иные действия сексуального характера» с малолетним ребенком.

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу режиссера детского юмористического журнала «Ералаш». Илью Белостоцкого признали виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетнего, который находился в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщает 21 июля прокуратура столицы.

Суд приговорил режиссера к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.



О задержании Белостоцкого стало известно в октябре прошлого года. В октябре 2020 года он внезапно пропал. Неравнодушные стали интересоваться в соцсетях, что случилось — им отвечали, что режиссер серьезно болен. После появились новости о том, что уже в это время Белостоцкий попал в СИЗО по делу о развратных действиях в отношении лица от 12 до 14 лет.



Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Сейчас ему 48 лет. Он с 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России, десять лет работал над «Ералашем» и снял несколько эпизодов сериала «След». Последняя картина Белостоцкого, «Бегство рогатых викингов», вышла в 2018 году.

