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    Музеи

    «Все поняли и теперь приходят в Эрмитаж». Пиотровский заметил рост «выпадавшей» категории посетителей

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    В ходе ответов на вопросы интернет-пользователей 4 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как после пандемии меняется структура посетителей музея.

    «Сейчас больших групп туристов нет, — обрисовал он общую обстановку. — Посетителей много, еще не совсем то, что было до пандемии, но почти близко к этому. И большое количество индивидуальных туристов, которые приходят сами, смотрят нестандартный набор, ходят по музею, любуются. Они приходят с детьми, приходят парами, достаточно много посетителей моложе 35 лет».

    По словам директора музея, число таких молодых посетителей в летние месяцы составляет порядка 60 процентов от общего числа.

    «Приходит большое количество людей того возрастного периода, который абсолютно выпадал из музеев последнее время: это взрослые люди, которым деньги надо делать и заниматься делами, а также съездить в Турцию, — продолжил Пиотровский. — Они возвращаются в музеи, и это замечательно, потому что это люди, повидавшие мир. Они все поняли и теперь приходят в Эрмитаж. С ними очень ценно работать».

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