«Все поняли и теперь приходят в Эрмитаж». Пиотровский заметил рост «выпадавшей» категории посетителей

В ходе ответов на вопросы интернет-пользователей 4 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как после пандемии меняется структура посетителей музея.



«Сейчас больших групп туристов нет, — обрисовал он общую обстановку. — Посетителей много, еще не совсем то, что было до пандемии, но почти близко к этому. И большое количество индивидуальных туристов, которые приходят сами, смотрят нестандартный набор, ходят по музею, любуются. Они приходят с детьми, приходят парами, достаточно много посетителей моложе 35 лет».

