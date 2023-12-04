SuperJob: 85% российских компаний заявили о тяжелом кадровом голоде

В России за 2023 год число вакансий выросло более чем в полтора раза. В кадровом голоде признались 85% российских компаний, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob в понедельник, 4 декабря.



Так, за указанный период на 57% возросло число открытых вакансий, при этом количество резюме уменьшилось на 2%. В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (34%).

Особые затруднения с набором сотрудников наблюдаются среди квалифицированных рабочих, водителей грузовых машин, разнорабочих и инженеров. Чаще прочих новые кадры ищут производства и промышленные предприятия, у которых рост числа вакансий составил 122%.