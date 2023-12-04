SuperJob: 85% российских компаний заявили о тяжелом кадровом голоде

В России за 2023 год число вакансий выросло более чем в полтора раза. В кадровом голоде признались 85% российских компаний, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob в понедельник, 4 декабря.
Так, за указанный период на 57% возросло число открытых вакансий, при этом количество резюме уменьшилось на 2%. В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (34%).
Особые затруднения с набором сотрудников наблюдаются среди квалифицированных рабочих, водителей грузовых машин, разнорабочих и инженеров. Чаще прочих новые кадры ищут производства и промышленные предприятия, у которых рост числа вакансий составил 122%.
В строительной сфере число вакансий увеличилось на 31%, в транспортно-логистической — на 35%, в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания — 36%, а сервисы доставки увеличили число вакансий на 107%. Вакансий в IT за год стало больше на 10%, больше всего предложений наблюдается для специалистов среднего и высшего уровня.
Помимо прочего, рабочий персонал продолжает стареть. Согласно исследованию, за год возраст соискателей увеличился на два-три года. К примеру, средний возраст наладчика оборудования увеличился с 43 до 46 лет, механика — с 44 до 46 лет, электриков и электромонтеров — с 42 до 45 лет, водителей грузовиков — с 42 до 44 лет.
Также участники опроса отметили практически полное исчезновение задержек зарплат и сокращений персонала. 98% респондентов признались, что зарплаты в их компании платят вовремя, еще 98% заявили об отсутствии сокращений.
В конце ноября Росстат привел статистику, согласно которой в России в октябре безработица составила 2,9%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года. Всего в стране на октябрь безработными числились 2 224 000 человек.