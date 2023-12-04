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    В Москве такие сугробы, что не найти машину, а в Сибири ветер сдул с трассы автобус

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    Сложная погода сохраняется в нескольких регионах России. В Москве снегопады намели рекордные сугробы, с утра пришлось переносить десятки рейсов. В Красноярском крае из-за сильного бокового ветра перевернулся автобус с пассажирами. В Якутии стоят 50-градусные морозы.

    ГУ МВД России по Красноярскому краю

    Днем 4 декабря на 2-м километре трассы Шарыпово — Назарово в Красноярском крае из-за ветра съехал в кювет и опрокинулся автобус, в котором находились 15 человек и 57-летний водитель. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает региональное МВД. По данным NGS24, порывы ветра в Красноярском крае достигают 20 м/с и более. В аэропорту Красноярска несколько рейсов задерживаются на вылет, есть отмены.

    Тем временем московские сугробы побили рекорд. Сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла 36 см — это новый суточный рекорд для 4 декабря. Прежнее достижение принадлежало 1952 году, затем было повторено в 2004 году и составляло 30 см, рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как пишет MSK1, количество задержанных рейсов в аэропортах Москвы уже больше 70, транспортная прокуратура контролирует ситуацию.

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    Скоро снег в центральных регионах закончится и начнутся морозы. Похолодание ожидается и в Петербурге. А пока самая низкая температура в стране наблюдается в Якутии.

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