Россиянину не дали вывезти 30 тысяч долларов — он хотел купить машину в Латвии

Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» в Псковской области не разрешили мужчине вывезти 30 тысяч долларов. Незадекларированные деньги нашлись у него в сумке. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление в понедельник, 4 декабря.



Известно, что мужчина ехал в Латвию. В ходе досмотра в его дорожной сумке нашли 30,3 тысячи долларов. Россиянин пояснил, что едет, чтобы купить автомобиль, и валюту перевозит с целью оплаты. При этом он не подавал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщал сотрудникам о наличии крупной суммы денег.

