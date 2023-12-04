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    Россиянину не дали вывезти 30 тысяч долларов — он хотел купить машину в Латвии

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    34 комментария

    Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» в Псковской области не разрешили мужчине вывезти 30 тысяч долларов. Незадекларированные деньги нашлись у него в сумке. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление в понедельник, 4 декабря.

    Известно, что мужчина ехал в Латвию. В ходе досмотра в его дорожной сумке нашли 30,3 тысячи долларов. Россиянин пояснил, что едет, чтобы купить автомобиль, и валюту перевозит с целью оплаты. При этом он не подавал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщал сотрудникам о наличии крупной суммы денег.

    Как пояснили таможенники, мужчина более чем в два раза превысил разрешенную к перевозу сумму иностранной валюты без письменного декларирования. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов, совершенное в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы или принудительные работы на тот же срок.

    В таможенном управлении напомнили, что со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов, рассчитанный по официальному курсу Центробанка.

    Ранее таможенники задержали женщину, которая пыталась провезти 15 меховых шуб в Молдавию. По словам нарушительницы, она приобрела изделия в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам.

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    Комментарии 34

    Гость04 Дек 2023 в 13:39
    Дебил, во всех смыслах..
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