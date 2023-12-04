Россиянину не дали вывезти 30 тысяч долларов — он хотел купить машину в Латвии

Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» в Псковской области не разрешили мужчине вывезти 30 тысяч долларов. Незадекларированные деньги нашлись у него в сумке. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление в понедельник,
Известно, что мужчина ехал в Латвию. В ходе досмотра в его дорожной сумке нашли 30,3 тысячи долларов. Россиянин пояснил, что едет, чтобы купить автомобиль, и валюту перевозит с целью оплаты. При этом он не подавал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщал сотрудникам о наличии крупной суммы денег.
Как пояснили таможенники, мужчина более чем в два раза превысил разрешенную к перевозу сумму иностранной валюты без письменного декларирования. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов, совершенное в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы или принудительные работы на тот же срок.
В таможенном управлении напомнили, что со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов, рассчитанный по официальному курсу Центробанка.
Ранее таможенники задержали женщину, которая пыталась провезти 15 меховых шуб в Молдавию. По словам нарушительницы, она приобрела изделия в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам.