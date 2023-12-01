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    Таможенники задержали женщину, пытавшуюся провезти 15 меховых шуб в Молдавию без декларации

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    Накануне на российско-латвийской границе, в пункте пропуска «Бурачки», сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже гражданки России 15 женских меховых изделий различных размеров. Женщина не задекларировала эти изделия и не предъявила их сотрудникам таможенной службы, сообщила 1 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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    В ходе досмотра в багаже женщины были обнаружены шубы, полушубки и пончо из различных видов меха. По словам женщины, она приобрела эти изделия в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам.

    Однако в таможне посчитали, что столько шуб предназначены не для личного пользования. В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Шубы были изъяты и направлены на экспертизу, чтобы установить стоимость меховых изделий.

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