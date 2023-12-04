Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников

Российское Минобороны разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва — с учетом опыта военной спецоперации (СВО). Изменения предлагается внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.



«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — отмечается в проекте.

