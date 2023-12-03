«Синдром чая с бутербродом». Профессор рассказала, что это такое и чем он опасен

Готовка требует времени и сил, но их стоит потратить. Если у вас есть пожилой родственник, обращайте внимание, чем он питается Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Полноценный сбалансированный рацион — залог хорошего самочувствия и профилактика многих болезней. Но где вы видели идеального человека, у которого завтрак, обед и ужин, как из журнала о вкусной и здоровой пище? Все мы позволяем себе отклонения, иногда балуемся фастфудом, жирным, сладким, рассказывает «Доктор Питер». Но бывают и крайности — когда человек перестает готовить и начинает на постоянной основе питаться чаем и бутербродами. И это очень опасно для организма.



Как рассказала академик РАН, профессор Оксана Драпкина, «синдром чая с бутербродом» означает особую форму недоедания. Бывает он у тех, кто не может или не хочет полноценно готовить для себя еду.



Например, такое часто встречается у пожилых людей, особенно одиноких. Их рацион начинает состоять из бутербродов, крекеров, чая. В итоге со временем развивается дефицит витаминов и минералов. Как следствие: человек теряет в весе; появляются постоянная слабость и даже обморочные состояния; снижается иммунитет; плохо заживают раны; кости становятся хрупкими.



Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

— Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются, — объясняет Оксана Драпкина в своем телеграм-канале.

Среди таких проблем, которые приводят к развитию синдрома, профессор назвала следующие восемь.



1. Снижение вкуса и обоняния. Из-за этого еда может казаться менее привлекательной. Кроме того, с возрастом уменьшается выработка слюны, что тоже может менять восприятие еды.

2. Хронические заболевания. Они могут снижать аппетит, вызывать трудности с приемом пищи. Кроме того, они обычно требуют изменений в питании — ограничения соли, жира, белка, углеводов, что тоже может снижать привлекательность еды.

3. Лекарства. Некоторые препараты могут влиять на способность ощущать вкус и запах, усваивать питательные вещества из еды и снижать аппетит.



4. Проблемы с зубами. Пожилые люди, потерявшие зубы или с плохо подогнанными зубными протезами, могут испытывать трудности с жеванием и глотанием.

5. Инвалидность. Люди с ограниченными физическими возможностями не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.

6. Когнитивные нарушения. Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством съедаемой пищи.

7. Социальная изоляция. Люди, оставшиеся в одиночестве, могут терять удовольствие от еды и интерес к приготовлению пищи.



8. Депрессия. Одиночество, ухудшение самочувствия, снижение физической активности могут стать причиной депрессии и потери аппетита.

Как можно помочь Если вы замечаете подобный синдром у близкого вам человека, пожилого родственника, надо помочь ему наладить питание. Как это сделать? Оксана Драпкина дала несколько советов:

по возможности чаще заглядывайте к человеку пообедать или приглашайте к себе в гости;

также можно рассмотреть возможность доставки готовой еды; найдите информацию об акциях и скидках на продукты, если человек беспокоится из-за больших расходов средств на еду; периодически напоминайте близкому о необходимости съесть порцию фруктов, овощей и орехов; проконсультируйтесь с диетологом о необходимости приема поливитаминных комплексов или специализированного нутритивного питания; готовьте домашние супы и измельчайте пищу в блендере, если у человека есть проблемы с жеванием; чаще используйте лимонный сок, травы и специи, чтобы улучшить вкус пищи; стимулируйте человека к физической активности. Это поможет улучшить аппетит и сохранить мышечную массу; узнайте у лечащего врача, могут ли принимаемые лекарственные препараты влиять на аппетит и усвоение пищи, а также о том, как можно решить эти проблемы; обратитесь к врачу, если замечаете у близкого человека признаки депрессии или алкоголизма.

Какие привычки в еде выдают проблемы с психикой Психолог рассказывает, что иногда по привычкам в питании часто можно узнать о психических проблемах человека.

Отказ от еды Поел — два пальца в рот. Опасная привычка и явный сигнал о проблемах с психикой.

— Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — На такое поведение людей толкают современные общественные стереотипы, желание соответствовать некоему умозрительному идеалу, вбитая в подкорку рекламой и модой связь «худоба — красота — востребованность». Оно характерно и для детей, особенно подросткового возраста, и для взрослых.

По словам психолога, у людей с такими проблемами образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. «Я толстая», — искренне жалуется худышка. Так что причина подобного пищевого расстройства не в лишнем весе, она скорее следствие неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения.



Переедание Знакомо вам чувство, когда ешь-ешь и не можешь остановиться? Часто такое случается во время нервного напряжения. Но если у одних это разовая слабость, у других переедание входит в привычку.

— Вторая условная группа синдромов — неконтролируемые приемы пищи и переедание. Это также говорит о проблемах в отношениях человека с самим собой, — комментирует Екатерина Булгакова. — К чему мы стремимся, от чего пытаемся убежать, отказываясь от еды? Что старательно и обильно заедаем? В сущности, одни и те же проблемы. Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают.



Желаем мы скрыться от мира или стать самыми обаятельными и привлекательными для него, боремся со скукой или ощущаем внутреннюю пустоту — это проявляется в нашем отношении к еде. Еда воспринимается как враг или дает временное облегчение и в результате начинает руководить нашей жизнью.