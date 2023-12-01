На севере Петербурга по повышенному номеру тушат ангар

По повышенному номеру тушат ангар на севере Петербурга. Семь пожарных расчетов работают на месте пожара в Приморском районе. Столб дыма виден издалека.
Степан Яцко/«Фонтанка.ру»
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 декабря, сообщение о возгорании на Заусадебной улице, 31, поступило в 14.55. Очаг возгорания находится в ангаре размером 10 на 10 метров. Площадь возгорания уточняется.
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В 15:11 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.
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