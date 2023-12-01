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    На севере Петербурга по повышенному номеру тушат ангар

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    2 комментария

    По повышенному номеру тушат ангар на севере Петербурга. Семь пожарных расчетов работают на месте пожара в Приморском районе. Столб дыма виден издалека.

    Степан Яцко/«Фонтанка.ру»

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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 декабря, сообщение о возгорании на Заусадебной улице, 31, поступило в 14.55. Очаг возгорания находится в ангаре размером 10 на 10 метров. Площадь возгорания уточняется.

    читатель «Фонтанки»

    В 15:11 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.

    читатели «Фонтанки»

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