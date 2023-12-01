Страшные последствия шторма в Крыму: пятеро погибших, много раненых

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате мощного шторма в Крыму на этой неделе. Об этом 1 декабря сообщил в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.



Разрушения зафиксированы в 320 населенных пунктах, в 273 было нарушено электроснабжение, света лишились более 500 тысяч человек. До сих пор без электричества остаются около 1,6 тысячи абонентов, в том числе около 500 в Симферопольском районе. Воду людям развозят 25 машин. В пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей, их обеспечивают горячим питанием.

