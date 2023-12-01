Страшные последствия шторма в Крыму: пятеро погибших, много раненых

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате мощного шторма в Крыму на этой неделе. Об этом 1 декабря сообщил в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.
Разрушения зафиксированы в 320 населенных пунктах, в 273 было нарушено электроснабжение, света лишились более 500 тысяч человек. До сих пор без электричества остаются около 1,6 тысячи абонентов, в том числе около 500 в Симферопольском районе. Воду людям развозят 25 машин. В пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей, их обеспечивают горячим питанием.
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Были затоплены в общей сложности 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Уже освобождены от воды 60 домовладений, оба многоквартирных дома, 38 дачных домов и 83 участка. Из затопленных домов были эвакуированы 445 человек, в том числе 69 детей. Зафиксировано 873 повреждения кровель зданий и сооружений, 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения. Разрушены берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Керчи, Судаке, Феодосии, Алуште и других населенных пунктах.
«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб», — отмечается в сообщении.
Мощный циклон пришёл на юг России вечером в воскресенье, 26 ноября. «Фонтанка» показывала и рассказывала, как там ломало деревья, затапливало дома и дороги, смывало железнодорожное полотно, скорость ветра достигала 144 км/ч. В Севастополе умерли около 800 обитателей музея-аквариума. Про жертв известно, что один человек погиб в селе Морское под Судаком, еще один погибший — моряк в Керченском проливе. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Севастополе. Сумма ущерба, по предварительным подсчётам, составляет