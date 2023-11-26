    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.81eur96.92

    Из-за шторма в Крыму понедельник объявили выходным. Репортеры на себе показали, насколько все плохо

    6793
    19 комментариев

    Рабочая неделя в Крыму начнётся во вторник. Из-за разгула стихии местным жителям разрешили провести понедельник дома.

    О дополнительном выходном в своём телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 26 ноября. Полуостров накрыл шторм. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду.

    Журналистка портала «Крым 24» попыталась записать сюжет на трассе Симферополь — Евпатория. Из-за сильного ветра невозможно разобрать её слова.

    В Евпатории затопило несколько домов, жильцов эвакуируют. Поселок Героевское отрезало от «большой земли». Пик шторма обещают после девяти вечера в Крыму и ближе к ночи на Кубани.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close