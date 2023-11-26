Из-за шторма в Крыму понедельник объявили выходным. Репортеры на себе показали, насколько все плохо

Рабочая неделя в Крыму начнётся во вторник. Из-за разгула стихии местным жителям разрешили провести понедельник дома.
О дополнительном выходном в своём телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 26 ноября. Полуостров накрыл шторм. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду.
Журналистка портала «Крым 24» попыталась записать сюжет на трассе Симферополь — Евпатория. Из-за сильного ветра невозможно разобрать её слова.
В Евпатории затопило несколько домов, жильцов эвакуируют. Поселок Героевское отрезало от «большой земли». Пик шторма обещают после девяти вечера в Крыму и ближе к ночи на Кубани.