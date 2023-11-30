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    В Крыму продолжают считать ущерб от шторма. Сумма выросла почти в 80 раз до 40 миллиардов рублей

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    Сумма ущерба от сильнейшего шторма в Крыму, предварительно, составляет 39 700 000 000 рублей. Это почти в 80 раз выше прежних оценок. Новые цифры назвал глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев, сообщает 30 ноября пресс-служба правительства Крыма.

    Садаклиев отметил, что без электроэнергии до сих пор остаются около 10 тысяч человек. Профильные службы надеются восстановить подачу к полуночи 1 декабря.

    В 42 населенных пунктах проблемы с водоснабжением, туда подвозят питьевую и техническую воду.

    Последствия ЧС ликвидируют более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Глава МЧС добавил, что «работы продолжаются, сил и средств достаточно», — сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.

    28 ноября ущерб от «шторма века» предварительно оценивали в полмиллиарда рублей.

    В результате движения циклона на юге России 26 и 27 ноября наблюдались сильный ураганный ветер и подтопления. По данным на 28 ноября, в результате стихии погибли четыре человека, более 20 пострадали. Почти два миллиона человек остались без света.

    В Крыму и Севастополе скорость ветра достигала 144 км/ч. В результате непогоды в регионе погиб один человек в селе Морское под Судаком, еще один погибший — моряк в Керченском проливе. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Севастополе. В Севастопольском аквариуме-музее погибли около 800 морских животных.

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