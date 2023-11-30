В Крыму продолжают считать ущерб от шторма. Сумма выросла почти в 80 раз до 40 миллиардов рублей

Сумма ущерба от сильнейшего шторма в Крыму, предварительно, составляет 39 700 000 000 рублей. Это почти в 80 раз выше прежних оценок. Новые цифры назвал глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев, сообщает 30 ноября пресс-служба правительства Крыма.



Садаклиев отметил, что без электроэнергии до сих пор остаются около 10 тысяч человек. Профильные службы надеются восстановить подачу к полуночи 1 декабря.



В 42 населенных пунктах проблемы с водоснабжением, туда подвозят питьевую и техническую воду.



Последствия ЧС ликвидируют более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Глава МЧС добавил, что «работы продолжаются, сил и средств достаточно», — сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.

