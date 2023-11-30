40 «Щелкунчиков» в Мариинке и не только — «Фонтанка» сравнила цены на самый востребованный балет

Пока Москва стояла в очередях за билетами в Большой на «Щелкунчика», петербургские театры проявили предприимчивость и забили этим балетом все декабрьские афиши. В итоге Мариинка сама насчитала у себя сорок «Щелкунчиков» (6+) в нескольких версиях: от Вайнонена до Шемякина. Но есть варианты и подешевле. И подороже.







Мариинский театр



Классика жанра — предновогодний поход за сказкой в историческое здание на Театральную площадь. Традиции, насчитали в театре, — уже почти 90 лет, которые не сходит со сцены этот спектакль. Серия балетов Чайковского здесь начнется 11 декабря и продолжится в январе. Посмотреть его в оформлении Симона Вирсаладзе (1954 года) и с канонической хореографией Василия Вайнонена (1934 года), если брать билеты сейчас, можно за уже нескромные 6 250–17 000 рублей. И это в будний день. А если захотите в воскресенье и, например, на католическое Рождество (24 декабря) — то уже 7 500–18 000 рублей.



Сэкономить, выбрав спектакль с артистами-студентами, не получится. Ту же постановку в некоторые даты (например, в субботу, 16 декабря, утром 24 декабря и вечером 25-го) показывают учащиеся и студенты Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Цены на утренник — от 5 до 12 тысяч рублей. На вечерний — от тех же 6 250 на самую галерку.



Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр Поделиться Поделиться





В других декорациях и с другими артистами — дешевле. На той же исторической Мариинской сцене, но в оформлении Владимира Фирера и Александра Храмцова балет исполняют 28 и 29 декабря артисты Театра балета имени Леонида Якобсона. На них билеты продают в диапазоне от 3 750 до 12 000 рублей. Постановка — та же, Вайнонена.

А вот в оформлении Михаила Шемякина и с хореографией Кирилла Симонова, причем на Новой сцене, балет обойдется даже дороже: подивиться на причудливых существ в треуголках и с длинными маскарадными носами, огромный марципановый замок с сахарными башнями и, конечно, вальс черных снежинок можно, выложив от 7 500 до 15 000 рублей. До или после Нового года — неважно, результат один. Разве что можно сэкономить, выбрав утро, например 3 января: там цены — от 6 000 до 12 000 рублей.



Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр Фото: Наташи Разиной / Мариинский театр Фото: Наташи Разиной / Мариинский театр Поделиться Поделиться











БДТ им. Г.А. Товстоногова



Еще одно явление «Щелкунчика» запланировано, внезапно, на сцене БДТ. Спектакли там уже совсем скоро — 3, 4 и 5 декабря, и это премьера. Балет в хореографической редакции Николая Цискаридзе (на основе той же постановки Вайнонена) и в оформлении Петра Окунева исполняют артисты Театра балета имени Леонида Якобсона. За дирижерским пультом — Игорь Томашевский. Цены примерно те же: 3 декабря — от 6 тысяч рублей, 4 и 5 декабря — от 5 тысяч.









Александринский театр



Та же труппа Театра балета имени Леонида Якобсона дает два спектакля на сцене Александринского прямо в канун Нового года — 31 декабря, а также 1 и 2 января. Хореография — Василия Вайнонена, оформление — Владимира Фирера и Александра Храмцова. Цены — от 6 тысяч рублей. Спектакль также идет в сопровождении симфонического оркестра.







Михайловский театр



С 19 декабря вереница «Щелкунчиков» выстроится в афише Михайловского театра. Там они идут в постановке Начо Дуато и с декорациями Жерома Каплана. Цены и наличие билетов зависят от солисток. Так, на спектакль 20 декабря с новой примой театра, балериной из Австрии Приской Цайзель, билеты уже разобрали. Есть билеты на спектакли с Анжелиной Воронцовой (19 декабря) по ценам от 7 500 (и это места с ограниченным обзором) до 10 000 рублей. Но практически все билеты на далекие от сцены (и потому более дешевые) места уже разобраны, и реалистичнее ориентироваться на цены от 10 тысяч рублей. Впрочем, есть вариант дневного спектакля 22 декабря — от 5 тысяч рублей (на третий ярус, конечно же).









Другие площадки



Ну вот, собственно, и все. На других площадках столь сказочного ощущения от похода на балет, скорее всего, не получится по объективным причинам: там уже нет либо таких больших сцен, либо столь богатых исторических театральных интерьеров, либо оркестра — и атмосфера совсем иная. Ну и артисты и постановки другие. Но поставить галочку о соблюдении традиции можно.



Лучший из более бюджетных вариантов — «Щелкунчик» на сцене Эрмитажного театра. 5 января днем и вечером два спектакля там дает уже упоминавшийся Театр балета имени Леонида Якобсона. Та же постановка Вайнонена, оформление Александра Храмцова. Билеты — от 3 500 рублей.

Кроме этого коллектива на сцене Эрмитажного театра свои постановки показывают и другие труппы и сборные коллективы (но тут уже можно оказаться в положении интуриста, которому пообещали «Лебединое озеро», не вдаваясь в подробности). Например, Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского (он же дает «Щелкунчики» в Колизее, где цены начинаются от 1 300 рублей), «Санкт-Петербургский Балет», который дает балет «с видеоэффектами» в постановке Дарьи Котюх с Olympic Symphony Orchestra (дирижеры — Александр Голиков, Дмитрий Ноздрачев). Или «Арт-Центр «Сен-Мишель» в хореографии танцовщика Михайловского театра Михаила Венщикова. Билеты стоят от 2 800, балет идет в сопровождении симфонического оркестра под управлением Игоря Новицкого.



Тот же арт-центр дает «Щелкунчика» во дворце Белосельских-Белозерских. И даже 31 декабря можно попасть на дневной спектакль — за 1 900 рублей. Но балет будет идти уже под фонограмму.

В афише БКЗ «Октбярьский» можно найти самый бюджетный «Щелкунчик» — из тех, что относятся к балетам (а то есть же еще, вы удивитесь, и драмспектакли, и просто концерты): на балкон есть места по 750 рублей, и их немало. Среди исполнителей главных партий заявлены Фарух Рузиматов, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и Анастасия Горячева. В остальных партиях — артисты Санкт-Петербургского театра балета им. Чайковского. Спектакли идут 2–4 января в постановке и оформлении Елизаветы Меньшиковой.



А 14 января «Щелкунчик» вернется в эти стены снова — уже в исполнении хорошо нам известного Балета Якобсона. Цены — от 1 200 рублей.



Ну и некую балетную сборную ждут в ДК им. Ленсовета. «Санкт-Петербургский Балет», основанный в 2011 году петербургским режиссером Максимом Жучиным, представит «Щелкунчика» силами артистов петербургских театров. И бюджетно: 3 января в полдень придется отдать только 1 000 рублей.







В других городах



После того, как стало известно, что все билеты на «Щелкунчики» в Большой разобрали, несмотря на огромные цены, стали появляться новости, что москвичи отправились за новогодней сказкой в другие города России.

Дефицит в Москве и правда есть. Кроме Большого из топовых музыкальных театров, где ставят балеты, есть еще Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там нашему корреспонденту удалось найти только один билет в ложу на 4 января за 15 000 рублей (притом с пометкой «ограниченная видимость»). Больше вариантов в РАМТе: на его сцене «Щелкунчика» показывает Русский классический театр балета. За 10–15 тысяч можно посидеть в партере (и не в одиночку — выбор мест и дат еще есть).



В Новосибирске проблем с «Щелкунчиками» не испытывают: в НОВАТе начиная с 19 декабря полно билетов, стоят они дешевле петербургских — от 2 500 рублей. Правда, там постановка — Юрия Григоровича. Впрочем, учитывая стоимость билетов в Сибирь и обратно, путешествие получится скорее ради путешествия, чем для экономии.

