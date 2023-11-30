В Южной Корее противники запрета торговли собачьим мясом подрались с полицией

В Сеуле около двухсот фермеров подрались с полицией во время протестов против готовящегося запрета на торговлю собачьим мясом. Как передает 30 ноября корейское издание Hani, протесты организовали три ассоциации фермеров, которые разводят и продают собак на мясо.
Перед этим на пресс-конференции фермеры озвучили свои требования: «Хватит настаивать на злобном законе, запрещающем употребление в пищу собак» и «Должно быть гарантировано право на выживание 1 миллиона собаководов и рабочих».
С собой в Сеул фермеры привезли около 100 собак на 30 машинах. Они попытались их выпустить, но полиция пресекла это. Началась потасовка. В итоге собаки остались в машинах. Ранее сторонники традиционной кухни угрожали в случае введения запрета просто выпустить на улицы два миллиона «мясных» собак.
Автор: youtube.com/bnnbreaking
Напомним, в середине ноября правительство Южной Кореи и правящая партия «Гражданская сила» договорились совместно продвигать принятие до конца года специального закона, направленного на прекращение употребления мяса собак.
Автор: youtube.com/nstonline
Между тем в Корее у этой инициативы противников едва ли меньше, чем сторонников. Употребление собачьего мяса в пищу в этой стране имеет многовековую историю и в некоторых случаях даже ритуальный характер.
Исторически собачье мясо в аграрных районах Кореи готовили трижды за лето, в самые жаркие дни — поскольку блюдо очень острое и помогает перенести жару. Также в бытовой культуре корейцев распространено употребление собачьего мяса в пищу для лечения легочных болезней и как средство поддержания мужской силы у пожилых.