В Южной Корее противники запрета торговли собачьим мясом подрались с полицией

В Сеуле около двухсот фермеров подрались с полицией во время протестов против готовящегося запрета на торговлю собачьим мясом. Как передает 30 ноября корейское издание Hani, протесты организовали три ассоциации фермеров, которые разводят и продают собак на мясо.



Перед этим на пресс-конференции фермеры озвучили свои требования: «Хватит настаивать на злобном законе, запрещающем употребление в пищу собак» и «Должно быть гарантировано право на выживание 1 миллиона собаководов и рабочих».



С собой в Сеул фермеры привезли около 100 собак на 30 машинах. Они попытались их выпустить, но полиция пресекла это. Началась потасовка. В итоге собаки остались в машинах. Ранее сторонники традиционной кухни угрожали в случае введения запрета просто выпустить на улицы два миллиона «мясных» собак.

