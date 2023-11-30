Зачем в Арктике непрерывная навигация и как ищут границы под водой? Отвечают ученые

«Фонтанка» предложила читателям задать исследователям вопросы об Арктике. И вы прислали много сообщений: интересовались, что же люди ищут в этом суровом краю, чего удалось добиться и какие задачи пока не решены. Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы эксперту — и не одному, а сразу троим.



Узнать больше о северном регионе нам помогли гидрограф Андрей Афонин, декан Арктического факультета ГУМРФ им. Макарова; геолог Игорь Неевин, и. о. руководителя Центра морской геологии, литогеодинамики и минерагении осадочных бассейнов Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского, и океанолог Полина Лобанова, доцент кафедры океанологии СПбГУ, руководитель магистерской программы физической океанографии, биопродуктивности океанов и морей. Их ответы ищите в этом материале.

